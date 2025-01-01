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पिहोवा। कार्तिक मास के समापन पर श्रीकृष्ण कृपा परिवार की ओर से शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने सिर पर श्रीमद्भगवद्गीता धारण कर भजन-कीर्तन और श्लोकों का उच्चारण किया। मां सरस्वती के पावन तट से शुरू हुई यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्रीकृष्ण कृपा मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। यहां श्रद्धालुओं ने हवन-यज्ञ में विश्व कल्याण और सुख-समृद्धि के लिए आहुतियां दीं। श्रीकृष्ण कृपा गौशाला के प्रधान जगदीश तनेजा ने बताया कि महाराज श्री की प्रेरणा से पूरे कार्तिक मास घर-घर गीता पाठ और हवन का आयोजन किया गया। कार्तिक पूर्णिमा पर रात को भजन संध्या और लंगर-प्रसाद की व्यवस्था भी रहेगी।