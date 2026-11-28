विज्ञापन



सरस व शिल्प मेला जहां पांच दिसंबर से शुरू होगा वहीं मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के दौरान किया जाएगा। इस कार्यक्रमों से पहले हर रोज ब्रह्मसरोवर के पवित्र जल का आचमन किया जाएगा। विज्ञापन

कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल का कहना है कि मुख्य कार्यक्रमों में 14 दिसंबर को ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार का आयोजन होगा तो वहीं 14 से 20 दिसंबर तक सायं के समय ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। विज्ञापन विज्ञापन

इस बार ज्योतिसर में महाभारत अनुभव केंद्र में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसके अलावा हरियाणा पवेलियन, महोत्सव के सहयोगी राज्य दिल्ली और पश्चिम बंगाल का पवेलियन, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की राज्यस्तरीय प्रदर्शनी, देवस्थानम सम्मेलन, 27 हजार विद्यार्थियों द्वारा वैश्विक गीता पाठ, दीपोत्सव एवं दीपदान, गीता शोभायात्रा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। महोत्सव में कुरुक्षेत्र जिला की तमाम धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सहयोग से ही महोत्सव को ओर यादगार बनाया जाएगा। सरस व शिल्प मेला जहां पांच दिसंबर से शुरू होगा वहीं मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन 14 दिसंबर से 20 दिसंबर के दौरान किया जाएगा। इस कार्यक्रमों से पहले हर रोज ब्रह्मसरोवर के पवित्र जल का आचमन किया जाएगा।कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल का कहना है कि मुख्य कार्यक्रमों में 14 दिसंबर को ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार का आयोजन होगा तो वहीं 14 से 20 दिसंबर तक सायं के समय ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी।इस बार ज्योतिसर में महाभारत अनुभव केंद्र में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसके अलावा हरियाणा पवेलियन, महोत्सव के सहयोगी राज्य दिल्ली और पश्चिम बंगाल का पवेलियन, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की राज्यस्तरीय प्रदर्शनी, देवस्थानम सम्मेलन, 27 हजार विद्यार्थियों द्वारा वैश्विक गीता पाठ, दीपोत्सव एवं दीपदान, गीता शोभायात्रा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। महोत्सव में कुरुक्षेत्र जिला की तमाम धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सहयोग से ही महोत्सव को ओर यादगार बनाया जाएगा।

कुरुक्षेत्र। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार पांच से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। जहां सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है तो सुबह के समय ब्रह्मसरोवर के पवित्र जल का आचमन और पूजन करने के साथ कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू होगा। इस बार जहां करीब 90 देशों में 100 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे तो वहीं अन्य देशों में भी कुरुक्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों को सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाया जाएगा। इसके लिए भी तकनीकी तौर पर तैयारी की जा रही है।