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घायल मोहित वालिया ने बताया कि वह घर के बाहर खड़ा था तभी अचानक कुत्ता आया और उस पर झपट पड़ा। काफी मशक्कत के बाद उसे कुत्ते से छुड़ाया गया। इसके बाद कुत्ते ने उसी एनक्लेव में रहने वाले अन्य दो लोगों को भी काट लिया। घटना के बाद आसपास के लोगों में भय का माहौल बन गया।वहीं गंभीर रूप से घायल बच्चे शिवांश ने बताया कि वह साइकिल से घर जा रहा था तभी अचानक कुत्ते ने उस पर झपट्टा मारकर उसकी टांग दांतों से पकड़ ली। उसके पिता मनोज का कहना है कि करीब छह लोगों ने उसके बेटे को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कुत्ते ने उसे नहीं छोड़ा। बच्चे को गंभीर जख्म आने के बाद अस्पताल ले जाया गया।दोनों परिवारों ने नगर परिषद में की शिकायतघायल बच्चे के पिता मनोज और युवक मोहित वालिया के साथ आए परिजनों ने घटना की शिकायत नगर परिषद में की है। परिजनों के अनुसार, परिषद की ओर से जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया है।दोनों को गहरे जख्म, उपचार के बाद भेजेंगे घरमेडिकल ऑफिसर डॉ. अतुल ने बताया कि अस्पताल में दो मरीज आए हैं। बच्चे को अधिक गंभीर जख्म आए हैं, जबकि युवक को भी गहरे जख्म हैं। दोनों को इंजेक्शन दिए गए हैं। करीब दो घंटे तक घाव साफ किए और दवाइयां आदि देकर उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। हालांकि बच्चे को जख्म ज्यादा गहरे है।शिकायत मिलने पर ऐसे कुत्ते को तत्काल किया जाता है रेस्क्यू : ईओनगर परिषद के ईओ राजेश कुमार का कहना है कि रामगढ़ गांव के पास डॉग शेल्टर बनाया हुआ है, जिसमें ऐसे करीब 100 कुत्ते पकड़े हुए हैं। शिकायत मिलते ही टीम तत्काल कुत्ते को रेस्क्यू करती है जबकि सुप्रीम कोर्ट व सरकार द्वारा जारी निर्देश का पालन करते हुए लगातार कार्रवाई जारी रहती है। इस कुत्ते को भी जल्द पकड़वा लिया जाएगा।