विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सुबह संघ संस्थापक स्वामी शक्तिदेव और स्वामी संतोष ओंकार के सान्निध्य में यज्ञ के साथ धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुए। विधिवत मंत्रोच्चारण के बीच भगवान ब्रह्मा परिवार का दुग्धाभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित कर भव्य रथ पर विराजमान किया। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी की पत्नी एवं राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने भगवान ब्रह्मा का पूजन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की और सीएम का शुभ संदेश दिया।संघ के अध्यक्ष स्वामी संदीप ओंकार के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने रथ को खींचा। इस अवसर पर नगर पालिका चीका की अध्यक्ष रेखा मेहरा, पूर्व अध्यक्ष उमा सुधा, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सैनी, अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष धर्म सिंह कौशिक, आश्रम संचालक पंडित शिवनारायण दीक्षित, एडवोकेट जयनारायण दीक्षित, संजीव मिर्जापुर और रणबीर जागलान सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।आकर्षण बनी गो माता, ब्रह्मा परिवार, विष्णु अवतारों, मां दुर्गा की झांकियांरथ यात्रा में 1100 महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर लंबी कतार से भव्य स्वरूप दिया। वहीं 52 झांकियों में गो माता, भगवान ब्रह्मा परिवार, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों और मां दुर्गा के नौ स्वरूपों सहित अनेक धार्मिक प्रसंगों को दर्शाया गया। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा और जयकारों के साथ यात्रा का स्वागत किया। यात्रा ब्रह्मा मंदिर से शुरू होकर राजेश पायलट चौक, 7बी 51 फुटा रोड, सलारपुर रोड, रेलवे रोड, छठी पातशाही गुरुद्वारा और आनंदपुर कुटिया रोड से होते हुए वापस मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई।रथ खींचने वाले जीव पर होती है ब्रह्मा जी की विशेष कृपा : स्वामी शक्तिदेवस्वामी शक्तिदेव ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा भगवान ब्रह्मा जी का विशेष दिन है। श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन और धार्मिक आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति से भगवान ब्रह्मा का रथ खींचने वाले जीव पर सृष्टि रचयिता की विशेष कृपा होती है। उन्होंने सभी से धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया।