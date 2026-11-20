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कुरुक्षेत्र। ऑल इंडिया कराटे एसोसिएशन का विधिवत चुनाव कुरुक्षेत्र स्थित इंडिया कराटे एसोसिएशन के कार्यालय में निर्विरोध संपन्न हुआ। इस दौरान नई कमेटी की घोषणा की गई। एसोसिएशन के सदस्य राजकुमार ने बताया कि विधायक विजयपुर अमित ठाकर को ऑल इंडिया कराटे एसोसिएशन का अध्यक्ष और हरियाणा कराटे एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक पवन खरखौदा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुना गया है। पवन खरखौदा को कुछ समय पहले ही हरियाणा कराटे एसोसिएशन का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था। उनकी कार्यशैली और संगठन के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेष पदाधिकारियों की सूची जल्द जारी की जाएगी।