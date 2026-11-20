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कुरुक्षेत्र। गीता विद्यालय कुरुक्षेत्र ने वीरवार को अपनी स्थापना की 80वीं वर्षगांठ उल्लासपूर्वक मनाई। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विशेष कार्यक्रम और हवन यज्ञ हुआ। शिक्षण संस्थान की स्थापना 19 नवंबर 1946 को सदाशिव राव गोलवलकर ने की थी। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष मोहिन्दर पाल सिंगला ने कहा कि गोलवलकर का ध्येय पुस्तकीय ज्ञान से परे था। उनका लक्ष्य भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और चरित्र-निर्माण के संस्कार विकसित करना था। विद्यालय इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए 80 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा कर रहा है। प्रधानाचार्य अनिल मदान ने कहा कि गुरुजी द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी पथ-प्रदर्शक है। उन्होंने विद्यार्थियों को संस्कारयुक्त शिक्षा देकर श्रेष्ठ नागरिक बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के कई पदाधिकारी और शिक्षक उपस्थित रहे।