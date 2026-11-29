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- खाद्य विभाग की जांच में नमूना अधोमानक मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाईसंवाद न्यूज एजेंसीलाडवा। बाबैन रोड पर वीटा कंपनी के नाम से कथित तौर पर मिलावटी घी बेचने के आरोप में पुलिस ने दुकानदार प्रवीन सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खाद्य विभाग की प्रयोगशाला जांच में दुकान से लिए गए घी के नमूने को अधोमानक घोषित किया गया है। इसके बाद पुलिस ने वीटा कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर कार्रवाई की है।जानकारी के अनुसार, वीटा बूथ संचालक की शिकायत पर कंपनी के प्रतिनिधियों ने 6 अक्तूबर को बाबैन रोड स्थित एक दुकान पर छापेमारी की थी। इस दौरान दुकान से वीटा कंपनी के नाम से पैक किए गए एक-एक लीटर के 15 टेट्रा पैक बरामद हुए थे। खाद्य विभाग ने घी के नमूने लेकर जांच के लिए चंडीगढ़ स्थित फूड लैब भेजे थे। 26 नवंबर को जारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में नमूना मिलावटी और अधोमानक पाया गया।वीटा कंपनी के प्रतिनिधि लक्ष्य (एएम प्रोडक्शन) की मौजूदगी में की गई कार्रवाई के बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई गई। प्रथम दृष्टया सामने आए तथ्यों के आधार पर दुकानदार प्रवीन सहित अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि वीटा कंपनी के मैनेजर की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।