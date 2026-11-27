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पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने बताया कि ब्रह्मसरोवर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में देश-विदेश से लाखों पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। इसी के चलते रूट डायवर्जन प्लान बनाया गया है। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। शहर के प्रवेश मार्गों पर नाके लगाए जाएंगे और यातायात पुलिस व्यवस्था संभालेगी।उन्होंने महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से वाहनों को सड़कों पर खड़ा न करने तथा निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करने की अपील की है, साथ ही नाकों और पार्किंग पर तैनात यातायात पुलिस के निर्देश का पालन कर व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने को कहा है।इन मार्गों से गुजरेंगे भारी वाहन- पिहोवा और पटियाला की ओर से सहारनपुर, हरिद्वार, उत्तराखंड और यमुनानगर जाने वाले वाहन: पिहोवा बाईपास एनएच-152/152डी से ईस्माइलाबाद बाईपास, ठोल, कुरड़ी, नलवी और शाहाबाद मार्ग से जा सकेंगे। इसके अलावा पिहोवा बाईपास, एनएच-152/152डी और 152-जी से जलबेड़ा होते हुए शाहाबाद का मार्ग भी निर्धारित किया गया है।- कैथल की ओर से सहारनपुर, हरिद्वार, यूपी, इंद्री, लाडवा और यमुनानगर जाने वाले वाहन: पिहोवा से ढांड और कौल होते हुए निगदू, नीलोखेड़ी व इंद्री मार्ग से जा सकेंगे।- पटियाला और पंजाब से करनाल, पानीपत, सोनीपत, यूपी व दिल्ली जाने वाले वाहन: पिहोवा से ढांड और गांव कौल के रास्ते अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।- यमुनानगर से लाडवा, कुरुक्षेत्र होते हुए पिहोवा और पंजाब जाने वाले वाहन: लाडवा, बाबैन, शाहाबाद, नलवी, ठोल और ईस्माइलाबाद मार्ग से जा सकेंगे, इसके अलावा लाडवा, बाबैन और शाहाबाद 152-जी मार्ग भी निर्धारित किया गया है।- यमुनानगर से लाडवा होते हुए ढांड और कैथल जाने वाले वाहन: लाडवा से इंद्री, भादसो और नीलोखेड़ी होते हुए ढांड-कैथल मार्ग से जा सकेंगे।