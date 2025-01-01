Kurukshetra News: मातृ मृत्यु दर घटाने के लिए गर्भवती महिलाओं की निगरानी पर जोर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:58 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:58 AM IST
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लाडवा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाडवा में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. कृष्णकांत की अध्यक्षता में मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु एक बैठक हुई। बैठक में गर्भावस्था से लेकर प्रसव तक महिलाओं की बेहतर देखभाल के निर्देश दिए गए। उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान, सुरक्षित प्रसव और आपातकालीन रेफरल सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। डॉ. कृष्णकांत ने पहली तिमाही में पंजीकरण, नियमित जांच और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को अहम बताया। उच्च रक्तचाप, गंभीर एनीमिया, मधुमेह वाली महिलाओं की विशेष निगरानी और आशा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी पर भी चर्चा हुई।
बैठक में इन बिंदुओं पर दिया जोर
- गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में पंजीकरण।
- निर्धारित समय पर एएनसी और अन्य स्वास्थ्य जांच।
- उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान व विशेष निगरानी।
- अस्पताल में सुरक्षित प्रसव और समय पर रेफरल।
- प्रसव के बाद कम से कम 48 घंटे संस्थागत निगरानी।
- आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से नियमित फॉलोअप व समन्वय।
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बैठक में इन बिंदुओं पर दिया जोर
- गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में पंजीकरण।
- निर्धारित समय पर एएनसी और अन्य स्वास्थ्य जांच।
- उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान व विशेष निगरानी।
- अस्पताल में सुरक्षित प्रसव और समय पर रेफरल।
- प्रसव के बाद कम से कम 48 घंटे संस्थागत निगरानी।
- आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से नियमित फॉलोअप व समन्वय।