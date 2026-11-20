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शहर में प्रतिदिन हजारों लोग खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सड़कों पर बहता गंदा पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। कई स्थानों पर पानी जमा होने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं, दुकानों के सामने गंदा पानी बहने से ग्राहकों को भी असुविधा होती है। सेक्टर-17 के दुकानदार संजीव कुमार, सुरजीत सिंह व अन्य ने बताया कि लंबे समय से बनी इस समस्या के कारण बाजार में ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इससे कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय जाट धर्मशाला के प्रधान डॉ. कृष्ण श्योकंद ने कहा कि ब्रह्मसरोवर जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के आसपास ऐसे हालात चिंताजनक हैं। शहर में प्रतिदिन हजारों लोग खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सड़कों पर बहता गंदा पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। कई स्थानों पर पानी जमा होने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं, दुकानों के सामने गंदा पानी बहने से ग्राहकों को भी असुविधा होती है। सेक्टर-17 के दुकानदार संजीव कुमार, सुरजीत सिंह व अन्य ने बताया कि लंबे समय से बनी इस समस्या के कारण बाजार में ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इससे कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय जाट धर्मशाला के प्रधान डॉ. कृष्ण श्योकंद ने कहा कि ब्रह्मसरोवर जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के आसपास ऐसे हालात चिंताजनक हैं।

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कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी की सड़कों पर जगह-जगह बह रहा दूषित पानी लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। सेक्टर-17, मेन बाजार, बिरला मंदिर रोड सहित ब्रह्मसरोवर के समीप भी जलभराव और गंदे पानी की समस्या बनी हुई है। इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है, वहीं दुर्गंध और दूषित पानी के कारण आसपास बीमारी फैलने की आशंका भी बनी हुई है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है।