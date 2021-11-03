Kurukshetra News: पुष्प वर्षा और श्री ब्रह्मा आरती के साथ ब्रह्मोत्सव का समापन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:51 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:51 AM IST
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कुरुक्षेत्र। जय ओंकार अंतरराष्ट्रीय सेवाश्रम संघ की ओर से कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्मोत्सव का समापन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। कार्तिक मास से चल रहे उत्सव की पूर्णाहुति पुष्प वर्षा, सामूहिक श्री ब्रह्मा आरती और ब्रह्म यज्ञ के साथ हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान श्री ब्रह्मा जी की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया।
आश्रम के साधक-साधिकाओं और श्रद्धालुओं ने नृत्य के माध्यम से आध्यात्मिक आनंद लिया। पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु परिवार सहित पहुंचे। मनौतियां पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में हाजिरी लगाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की।
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आश्रम के साधक-साधिकाओं और श्रद्धालुओं ने नृत्य के माध्यम से आध्यात्मिक आनंद लिया। पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु परिवार सहित पहुंचे। मनौतियां पूर्ण होने पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में हाजिरी लगाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की।
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