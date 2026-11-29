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महोत्सव में इंडोनेशिया और स्लोवाकिया के कलाकार 20 दिसंबर को सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। इटली के चित्रकार गीता संदेश पर आधारित 10 पेंटिंग तैयार करेंगे। वहीं, इंडोनेशिया के कलाकार शैडो पेंटिंग और कंबोडिया के कलाकार डिजिटल प्रिंट के माध्यम से गीता संदेश का प्रचार करेंगे। पर्यटकों को विभिन्न देशों के पोस्टल स्टैंप भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आठ देशों के प्रकांड पंडित और 15 देशों के 20 स्कॉलर गीता के मर्म पर मंथन करेंगे। दिल्ली से चंडीगढ़ तक पढ़ने वाले छह से अधिक राज्यों के विद्यार्थी भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे।आईसीसीआर के जरिए लगेगी खास विदेशी प्रदर्शनीमहोत्सव में पहला मौका होगा जब भारतीय सांस्कृति संबंध परिषद की ओर से खास विदेशी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसी प्रदर्शनी में ही पेंटिंग व अन्य चित्रकारी भी होंगी। इसके लिए आईसीसीआर की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। दर्जन भर से ज्यादा देशों से सहमति मिल चुकी है।देशी और विदेशी शिल्पकला का देखने को मिलेगा अनोखा संगमकडीबी मानद सचिव उपेंद्र सिंघल का कहना है कि महोत्सव में इस बार देशी व विदेशी शिल्पकला का बेहद खास संगम दिखाई देगा। जहां लाखों पर्यटक विदेशों की संस्कृति व शिल्प कला को करीब से देख पाएंगे वहीं विभिन्न देशों से आने वाले ये कलाकार व शिल्पकार भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होंगे।