Kurukshetra News: इटली, इंडोनेशिया, कंबोडिया के कलाकार चित्रों में भरेंगे गीता संदेश के रंग, आठ देशों के 24 पंडित व 15 देशों के 20 स्कॉलर करेंगे मंथन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:52 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:52 AM IST
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कुरुक्षेत्र। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव-2026 इस बार वैश्विक कला और संस्कृति के रंगों से सराबोर होगा। पवित्र ब्रह्मसरोवर के तट पर 18 देशों के 64 शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इनमें श्रीलंका, यूगांडा, इथोपिया, भूटान, तंजानिया, थाईलैंड, केन्या, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन और इजिप्ट सहित अन्य देशों के कलाकार शामिल होंगे।
महोत्सव में इंडोनेशिया और स्लोवाकिया के कलाकार 20 दिसंबर को सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। इटली के चित्रकार गीता संदेश पर आधारित 10 पेंटिंग तैयार करेंगे। वहीं, इंडोनेशिया के कलाकार शैडो पेंटिंग और कंबोडिया के कलाकार डिजिटल प्रिंट के माध्यम से गीता संदेश का प्रचार करेंगे। पर्यटकों को विभिन्न देशों के पोस्टल स्टैंप भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आठ देशों के प्रकांड पंडित और 15 देशों के 20 स्कॉलर गीता के मर्म पर मंथन करेंगे। दिल्ली से चंडीगढ़ तक पढ़ने वाले छह से अधिक राज्यों के विद्यार्थी भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे।
आईसीसीआर के जरिए लगेगी खास विदेशी प्रदर्शनी
महोत्सव में पहला मौका होगा जब भारतीय सांस्कृति संबंध परिषद की ओर से खास विदेशी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसी प्रदर्शनी में ही पेंटिंग व अन्य चित्रकारी भी होंगी। इसके लिए आईसीसीआर की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। दर्जन भर से ज्यादा देशों से सहमति मिल चुकी है।
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देशी और विदेशी शिल्पकला का देखने को मिलेगा अनोखा संगम
कडीबी मानद सचिव उपेंद्र सिंघल का कहना है कि महोत्सव में इस बार देशी व विदेशी शिल्पकला का बेहद खास संगम दिखाई देगा। जहां लाखों पर्यटक विदेशों की संस्कृति व शिल्प कला को करीब से देख पाएंगे वहीं विभिन्न देशों से आने वाले ये कलाकार व शिल्पकार भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होंगे।
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महोत्सव में इंडोनेशिया और स्लोवाकिया के कलाकार 20 दिसंबर को सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। इटली के चित्रकार गीता संदेश पर आधारित 10 पेंटिंग तैयार करेंगे। वहीं, इंडोनेशिया के कलाकार शैडो पेंटिंग और कंबोडिया के कलाकार डिजिटल प्रिंट के माध्यम से गीता संदेश का प्रचार करेंगे। पर्यटकों को विभिन्न देशों के पोस्टल स्टैंप भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आठ देशों के प्रकांड पंडित और 15 देशों के 20 स्कॉलर गीता के मर्म पर मंथन करेंगे। दिल्ली से चंडीगढ़ तक पढ़ने वाले छह से अधिक राज्यों के विद्यार्थी भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे।
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आईसीसीआर के जरिए लगेगी खास विदेशी प्रदर्शनी
महोत्सव में पहला मौका होगा जब भारतीय सांस्कृति संबंध परिषद की ओर से खास विदेशी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसी प्रदर्शनी में ही पेंटिंग व अन्य चित्रकारी भी होंगी। इसके लिए आईसीसीआर की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। दर्जन भर से ज्यादा देशों से सहमति मिल चुकी है।
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देशी और विदेशी शिल्पकला का देखने को मिलेगा अनोखा संगम
कडीबी मानद सचिव उपेंद्र सिंघल का कहना है कि महोत्सव में इस बार देशी व विदेशी शिल्पकला का बेहद खास संगम दिखाई देगा। जहां लाखों पर्यटक विदेशों की संस्कृति व शिल्प कला को करीब से देख पाएंगे वहीं विभिन्न देशों से आने वाले ये कलाकार व शिल्पकार भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होंगे।