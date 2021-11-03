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उन्होंने बच्चों को गुरुजी की शिक्षाओं से जोड़ने और मोबाइल व नशे से दूर रखने की अपील की। उन्होंने गुरु घर में माथा टेका और लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। गुरुद्वारा कमेटी ने उनका सिरोपा भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर चेयरमैन डॉ. गणेश दत्त, चेयरपर्सन साक्षी खुराना और पूनम सैनी सहित अन्य मौजूद रहे।

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लाडवा। राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से गुरुद्वारा सिंह सभा को 11 लाख रुपये देने की घोषणा की। वह मंगलवार को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने जात-पात, ऊंच-नीच और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत और भाईचारे की प्रेरणा देती हैं।