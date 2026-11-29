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कुरुक्षेत्र। श्री खाटू धाम मंदिर में वार्षिकोत्सव दीदार सांवरे का के तहत शुक्रवार को मेहंदी और डांडिया रस्म आयोजित हुई। इसमें 501 महिलाओं ने श्याम नाम की मेहंदी रचाई और युवाओं ने श्याम जी के टैटू बनवाए। महिला श्रद्धालुओं ने डांडिया किया। मुख्य पुजारी आचार्य शंभू प्रसाद और प्रधान सुभाष सुखीजा ने बताया कि 29 नवंबर को शाम 6 बजे से अर्धरात्रि तक श्याम जन्मोत्सव होगा। इसमें वृंदावन धाम के श्री राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज और पुजारी नरेश कौशिक का सान्निध्य रहेगा। पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा मुख्य अतिथि होंगे। उमा लहरी, आयुष सोमानी और राजू हंस बाबा भजनों से गुणगान करेंगे। श्याम रसोई रात 8 बजे शुरू होगी।