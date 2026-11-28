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शुक्रवार को जिला सचिवालय में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हादसों और मौतों के आंकड़ों की समीक्षा की गई। जनवरी में 23, फरवरी में 16, मार्च में 18, अप्रैल में 23, मई में 10, जून में 17, जुलाई में 20, अगस्त में 16, सितंबर में 37, अक्टूबर में 31 और नवंबर में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ों के अनुसार सितंबर में सबसे अधिक 37 लोगों ने जान गंवाई, जबकि अक्टूबर में 31 मौतें दर्ज की गईं।प्रशासन ने पिपली बस स्टैंड से नेशनल हाईवे-44 पर रॉन्ग साइड से बस ले जाने वाले चालकों पर कार्रवाई की तैयारी की है। जींद डिपो, सीटीयू और अन्य बसों को चिह्नित किया गया है। इनके ऑनलाइन चालान करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित चालकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी पत्र लिखा जा चुका है। इसके अलावा एनएचएआई को हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी रखी जा सके।हाईवे से अवैध कट हटवाने के लिए एनएचएआई की टीम को पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। शाहाबाद के नायब तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, जबकि पीडब्ल्यूडी के एसडीओ को सहयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में पिहोवा एसडीएम डॉ. राहुल कनवारिया, आरटीए इंस्पेक्टर जोगिंद्र ढुल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।हाईवे पर वाहन खड़े किए तो दर्ज होगी एफआईआरउपायुक्त ने कहा कि हाईवे पर अवैध कट और सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग के कारण हादसे होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। पिपली में दिल्ली की तरफ हाईवे के किनारे वाहन खड़े करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए एसडीएम थानेसर, एनएचएआई प्रतिनिधि और डीएसपी ट्रैफिक की कमेटी गठित की गई है। इसके साथ ही आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय रोड, लोटस ग्रीन सिटी रोड, महिला पुलिस थाना रोड, अमीन रोड और सर्किट हाउस के नजदीक सड़क का काम जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए गए।गीता महोत्सव से पहले सड़कों से हटाए जाएंगे बेसहारा गोवंशअंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव से पहले ब्रह्मसरोवर और आसपास के क्षेत्रों को बेसहारा गोवंश से मुक्त करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि बेसहारा पशुओं को गोशालाओं में भिजवाया जाए। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।अक्तूबर में यातायात नियम तोड़ने पर 17477 चालानजिले में यातायात नियमों की अनदेखी का अंदाजा अक्टूबर में हुए चालानों से लगाया जा सकता है। यातायात पुलिस ने इस दौरान कुल 17477 चालान किए और 2 करोड़ 47 लाख 7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इनमें ओवरस्पीड के 7824, बिना हेलमेट के 379, बिना सीट बेल्ट के 26, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने पर 52 और शराब पीकर वाहन चलाने पर 38 चालान किए गए। इसी प्रकार लेन बदलने के 2198, ट्रिपल राइडिंग के 2099, गलत साइड ड्राइविंग के 105 और गलत स्थान पर पार्किंग के 466 चालान किए गए। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर 4203, रेड एवं ब्लू लाइट उल्लंघन पर सात और नियमों की पालना नहीं करने पर 19 स्कूल बसों के चालान किए गए।255 ओवरलोड वाहनों से वसूला 88.22 लाख जुर्मानाजिले में ओवरलोड वाहनों पर भी आरटीए विभाग ने कार्रवाई की है। अक्टूबर 2026 में विभाग ने 255 ओवरलोड वाहनों के चालान कर 88 लाख 22 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। उपायुक्त ने बताया कि ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए विभाग की विशेष टीम दिन-रात वाहनों की जांच कर रही है। स्वीकृत क्षमता से अधिक सामान लेकर चलने वाले वाहनों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।