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कुरुक्षेत्र। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन 30 नवंबर को होगा। यह दोपहर तीन बजे नए लघु सचिवालय के सभागार में किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता विकास एवं पंचायत विभाग मंत्री कृष्णलाल पंवार करेंगे। बैठक में 12 एजेंडों को शामिल किया गया है। उपायुक्त विश्राम मीणा ने कहा कि जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक को देखते हुए 30 नवंबर को अधिकारी अवकाश पर नहीं रहेंगे। सभी अधिकारी 30 नवंबर को समय पर लघु सचिवालय के नए भवन के सभागार में बैठक करेंगे।