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मंडी प्रधान सुरेंद्र त्यागी ने बताया कि शुरुआत में कम भाव मिलने के कारण कई किसानों ने धान को रोक लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि आवक बढ़ने के साथ मिलरों और व्यापारियों की मांग बढ़ेगी और बाजार में बेहतर कीमत मिलेगी। अब भाव में तेजी आने से किसानों के चेहरे पर खुशी है। मंडियों में 1718 किस्म की आवक लगातार जारी है।उन्होंने बताया कि हालांकि किसान अभी भी बाजार के रुख पर नजर बनाए हुए हैं। बेहतर भाव मिलने की उम्मीद में कुछ किसान अपनी उपज बेचने को लेकर जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार बारीक धान की मांग और खरीद गतिविधियों का असर भाव पर दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में आवक और मांग के अनुसार कीमतों में उतार-चढ़ाव रह सकता है।शेडों में अभी भी पड़े हैं धान के कट्टेकरनाल। सरकारी खरीद बंद हुए एक सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन मंडियों में धान के उठान की जमीनी हकीकत सरकारी दावों से अलग है। करीब 840 मीट्रिक टन धान का उठान अब तक नहीं हो पाया है। कई जगह शेडों के नीचे कट्टों से लदे ट्रक-ट्राॅले भी खड़े हैं। धान का उठान नहीं होने का असर किसानों के भुगतान पर भी पड़ रहा है। करीब एक प्रतिशत से अधिक किसानों की फसल का भुगतान अभी बकाया है। मंडी सुपरवाइजर सुनील ने बताया कि कमेटी का काम सिर्फ खरीद कराना है, उठान का कार्य ट्रांसपोर्टर की ओर से किया जाता है। ट्रांसपोर्ट ठेकेदार अशोक का कहना है कि एक-दो दिन में कट्टों को गोदामों में पहुंचा दिया जाएगा।