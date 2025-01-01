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बुधवार को अमर उजाला ने नमस्ते चौक से तरावड़ी तक हाईवे की पड़ताल की। इस दौरान कई स्थानों पर सड़क की हालत खराब मिली। सबसे ज्यादा खस्ताहाल स्थिति स्लिप रोड की नजर आई। पश्चिमी बाईपास को हाईवे से जोड़ने वाले कट से झिलमिल ढाबे तक सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। यहां भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण सड़क की परत उखड़ चुकी है और जगह-जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं। इससे दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। गड्ढों से बचने के प्रयास में कई बार उनके वाहन का संतुलन बिगड़ जाता है।इस मार्ग पर करनाल की ओर जाने वाले वाहन भी अंडरपास से होकर गुजरते हैं। भारी वाहनों की आवाजाही और सड़क की खराब हालत के कारण यहां यातायात की रफ्तार धीमी हो जाती है। वाहन चालकों को संभलकर निकलना पड़ता है, जिससे व्यस्त समय में जाम की स्थिति बन जाती है।कर्ण लेक के नजदीक हादसों का ब्लैक स्पॉटझिलमिल ढाबे के पास हाल ही में बाइक सवार के सड़क हादसे का शिकार होने की घटना के बाद इस मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मयूर ढाबे से कर्ण लेक तक का हिस्सा पहले से ही दुर्घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील है। पिछले वर्ष इस स्थान को ब्लैक स्पॉट भी घोषित किया गया था, लेकिन इसके बावजूद सड़क की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ एडवोकेट संदीप राणा का कहना है कि ब्लैक स्पॉट घोषित होने के बावजूद एनएचएआई की ओर से यहां सुधार के लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया। इसी वजह से इस मार्ग पर हादसों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई को नोटिस देकर सड़क की मरम्मत कराने के लिए कहा जाएगा। कोहरे के दौरान हादसे न हों, इसके लिए विशेष एहतियात बरतने और जरूरी इंतजाम करने की आवश्यकता है।- डॉ. आनंद शर्मा, डीसी