Karnal News: कांग्रेस के गढ़ रहे करनाल से पांचवीं बार लोगों को साधेंगे केंद्रीय गृहमंत्री

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

करनाल। कभी कांग्रेस का मजबूत राजनीतिक गढ़ रहे करनाल से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पांचवीं बार हरियाणा के लोगों को साधेंगे। पांच नवंबर को लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा के जरिये शाह पहली बार हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ सीधे मोर्चा संभालते नजर आएंगे। इससे पहले वह दो बार चुनावी जनसभाओं और दो बार केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की सौगात देने के लिए करनाल आ चुके हैं।इस बार उनका दौरा इसलिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि एसआईआर पर कांग्रेस लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। शाह कर्ण नगरी से अपना संदेश देंगे और पदयात्रा के अंतिम पड़ाव महात्मा गांधी चौक पर राष्ट्रपिता को माल्यार्पण भी करेंगे।करनाल की राजनीतिक जमीन पर नजर डालें तो वर्ष 2014 से पहले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रभाव रहा। वर्ष 2004 और 2009 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में करनाल सीट कांग्रेस के खाते में गई। इससे पहले हरियाणा गठन से लेकर 2009 तक के 11 चुनावों में आठ बार कांग्रेस ने यहां अपना राजनीतिक आधार मजबूत रखा।वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान शाह और विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से पहली रैली कर चुनावी आगाज किया। तस्वीर बदली और लोकसभा व विधानसभा दोनों सीटों पर भाजपा का दबदबा कायम हुआ। वर्ष 2014, 2019 और 2024 के चुनावों में करनाल लोकसभा और विधानसभा सीट भाजपा के खाते में गई। कांग्रेस के पुराने राजनीतिक प्रभाव वाले करनाल से शाह का पदयात्रा के जरिये प्रदेशव्यापी संदेश देना राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।राजनीति के साथ सियासी अभियान का केंद्र भी करनालइस बार केंद्रीय मंत्री अमित शाह किसी सरकारी योजना के उद्घाटन या सम्मान समारोह के लिए नहीं, बल्कि सीधे राजनीतिक अभियान के तहत जनता के बीच होंगे। हरियाणा की राजनीति का केंद्र होने के कारण करनाल को भाजपा के सियासी अभियान का केंद्र भी बनाया जा रहा है। आयोजन संयोजक करनाल विधायक जगमोहन आनंद और जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर ने बताया कि सेक्टर-12 के मैदान में होने वाली जनसभा और पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सीएम नायब सैनी, हरियाणा प्रभारी स्मृति ईरानी, सह प्रभारी भोला सिंह और प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी शामिल होंगी।शाह का करनाल से पुराना राजनीतिक जुड़ाव- वर्ष 2015 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए वह जनकल्याण रैली में शामिल होने आए थे।- 14 फरवरी 2023 को मधुबन पुलिस अकादमी में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान प्रदान करने पहुंचे।- 02 नवंबर 2023 को अंत्योदय महासम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के रूप में उन्होंने शिरकत की।- 20 मई 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में अपनी पहली चुनावी जनसभा को करनाल से संबोधित किया।इस चुनाव में करनाल सीट से इस दल से सांसद और विधायक बनावर्ष(सांसद)विधायक1967(कांग्रेस)बीजेएस1968(कांग्रेस)आजाद1971(कांग्रेस)बीजेएस1977(जनता पार्टी)जनता पार्टी1980(कांग्रेस)कांग्रेस1984(कांग्रेस)भाजपा1991(कांग्रेस)कांग्रेस1996(भाजपा)भाजपा1999(भाजपा)आजाद2004(कांग्रेस)कांग्रेस2009(कांग्रेस)कांग्रेस2014(भाजपा)भाजपा2019(भाजपा)भाजपा2024(भाजपा)भाजपा