विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

करनाल। सड़कों पर सुरक्षित सफर के लिए सिर्फ अच्छी सड़क होना काफी नहीं बल्कि डिवाइडर, संकेतक और अन्य सुरक्षा इंतजाम भी दुरुस्त होने चाहिए। करनाल में नेशनल हाईवे-44 और स्टेट हाईवे पर ऐसा नहीं है। कहीं डिवाइडर टूटा है तो कहीं काफी दूरी तक है ही नहीं। जहां से डिवाइडर शुरू होता है, वहां चेतावनी या संकेतक नहीं लगाए गए।अमर उजाला की टीम ने नेशनल हाईवे-44, काछवा रोड, इंद्री रोड और कैथल रोड का जायजा लिया तो हर 100 से 200 मीटर के अंतराल पर कोई न कोई खामी नजर आई। कहीं डिवाइडर की ग्रिल गायब थी तो कहीं उसका एक हिस्सा टूटा हुआ था। कई स्थानों पर संकेतक उखड़े मिले। कुछ संकेतक हादसों के कारण तिरछे होकर सड़क की ओर झुके हुए हैं। ये वाहन चालकों के लिए खतरा बन चुके हैं। कुछ जगह नालों की स्लैब भी गायब मिली।हर माह होने वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त कोहरे से पहले सुरक्षा इंतजाम पूरे करने के निर्देश दे रहे हैं लेकिन सड़कों पर खामियां बरकरार हैं।सड़क पर मौजूद संकेतक ही बताते हैं आगे का रास्तासड़क सुरक्षा पर काम कर रहे शुभम भारद्वाज का कहना है कि संकेतक वाहन चालकों के लिए जीवनरेखा की तरह हैं। दिन हो या रात चालक इन्हीं के माध्यम से आगे की सड़क, मोड़ और संभावित खतरे को समझता है। यदि संकेतक टूटे या गलत दिशा में झुके हों तो चालक को समय पर जानकारी नहीं मिल पाती। नेशनल हाईवे-44 पर 24 घंटे में 80 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। ऐसे व्यस्त मार्ग पर सुरक्षा संकेतकों की नियमित जांच और मरम्मत प्राथमिकता होनी चाहिए।कोहरे में टूटे डिवाइडर और गायब संकेतक बनेंगे मुसीबतसड़क सुरक्षा विशेषज्ञ एडवोकेट राजकुमार और संदीप राणा के अनुसार, कोहरे में दृश्यता कम होने पर चालक सफेद पट्टी के सहारे आगे बढ़ते हैं। दोहरी सड़क पर डिवाइडर शुरू होने या उसके टूटे होने की स्थिति में यदि कोई संकेतक नहीं है तो चालक को इसका अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे में अचानक वाहन मुड़ने या डिवाइडर से टकराने का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों ने डिवाइडर दुरुस्त कराने के साथ वहां लाइट वाले चेतावनी संकेतक लगाने की जरूरत बताई।एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को इस माह होने वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कार्रवाई की रिपोर्ट भी देनी होगी। - डॉ. आनंद शर्मा, उपायुक्त