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करनाल। सिटी थाना पुलिस की गाड़ी एक बार फिर खराब हो गई। इस बार गांधी चौक, सदर बाजार में ग्राहक पर जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को पुलिस निशानदेही के लिए पैदल लेकर पहुंची। करीब एक माह में यह तीसरी बार है, जब थाना पुलिस की गाड़ी खराब होने के कारण आरोपियों को पैदल घटनास्थल तक ले जाना पड़ा।सिटी थाना प्रभारी रामलाल ने बताया कि गांधी चौक निवासी रणजीत सदर बाजार में सामान लेने गया था। जुराब के रेट कम कराने के विवाद में उसकी दुकानदार के कर्मचारी के साथ कहासुनी हो गई। इसके बाद कर्मचारी का भाई शिव कुमार अपने साथी गिरधारी उर्फ सागर के साथ मौके पर पहुंचा। आरोप है कि दोनों ने रणजीत पर कड़े से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गए।पुलिस को दी शिकायत में रणजीत ने बताया कि वह बाजार में सामान लेने गया था। इसी दौरान एक दुकानदार ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। जब वह वहां से जाने लगा तो पीछे से आए तीन व्यक्तियों ने तेजधार हथियारों से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने ही अन्य व्यक्तियों को बुलाकर उस पर हमला करवाया था। शिकायत के आधार पर 24 नवंबर को थाना शहर करनाल में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।सिटी थाना पुलिस अक्तूबर के आखिरी सप्ताह में पुरानी सब्जी मंडी में मोबाइल दुकानदार और उसके दोस्त पर हमले के मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को पुलिस पैदल निशानदेही के लिए लेकर गई थी। उस समय भी गाड़ी खराब होने की बात कही गई थी। छह नवंबर को हत्या की कोशिश के दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार चार आरोपियों को भी पुलिस पैदल निशानदेही पर लेकर गई थी। उस दौरान भी वाहन में तकनीकी खराबी आने की बात सामने आई थी।दोनों आरोपियों से कड़ा बरामदजांच अधिकारी श्याम सिंह के अनुसार, थाना शहर की टीम ने कार्रवाई करते हुए शिव कुमार निवासी अर्जुन गेट और गिरधारी उर्फ सागर निवासी सुभाष गेट, करनाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया एक कड़ा बरामद किया। इसके बाद पुलिस टीम दोनों आरोपियों को घटनास्थल की निशानदेही के लिए लेकर पहुंची। आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया।एसएचओ बोले- 23 की रात खराब हुई थी क्लच प्लेटथाना शहर प्रभारी रामलाल ने बताया कि 23 नवंबर की रात पुलिस की गाड़ी की क्लच प्लेट अचानक खराब हो गई थी। आरोपियों की निशानदेही कराना आवश्यक था। घटनास्थल घंटाघर चौक से नजदीक ही था इसलिए उन्हें थाने से पैदल लेकर जाया गया।