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Karnal News: पानीपत पुलिस लाइन में तैनात एएसआई का सर्विस स्टेशन के कमरे में फंदे पर लटका मिला शव

Fri, 13 Nov 2026 02:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:58 AM IST
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The body of an ASI posted at the Panipat Police Lines was found hanging in a room at the service station.
- परिजनों ने कहा- मानसिक रूप से बीमार थे मुकेश, डॉ. बटला से चल रहा था इलाज
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माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। हरियाणा पुलिस में करीब 25 साल तक सेवाएं देने वाले एएसआई मुकेश कुमार (45) का शव वीरवार सुबह पिंगली चौक स्थित उनके कार सर्विस स्टेशन के कमरे में फंदे पर लटका मिला। मुकेश फिलहाल पानीपत पुलिस लाइन में तैनात थे। सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। परिजनों के अनुसार, मुकेश मानसिक रूप से बीमार थे और उनका डॉ. बटला से इलाज चल रहा था। वह 29 अक्तूबर से छुट्टी पर थे।
मुकेश गुरुनानकपुरा कॉलोनी के रहने वाले थे। पिंगली चौक पर उनका पाल कार सर्विस स्टेशन है। परिजनों के अनुसार, बुधवार रात वह परिवार के साथ थे। वीरवार सुबह वह सर्विस स्टेशन जाने के लिए निकले थे। कुछ देर बाद उनकी मां उन्हें देखने के लिए वहां पहुंचीं। कमरे में जाकर देखा तो मुकेश का शव फंदे पर लटका था। मां के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी गई।
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परिजनों से जुड़े अमन ने बताया कि मुकेश कुछ समय से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहे थे। उनका डॉ. बटला से इलाज चल रहा था। वह 29 अक्तूबर से ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे और छुट्टी पर थे। पुलिस ने पत्नी के बयान भी दर्ज किए हैं।
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मुकेश कुमार वर्ष 2001 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे। करीब 25 साल की सेवा के दौरान उनकी शुरुआती तैनाती मधुबन अकादमी में रही। इसके बाद उनका तबादला पानीपत हो गया था। फिलहाल वह पानीपत पुलिस लाइन में एएसआई के पद पर तैनात थे।

कनाडा में रहता है बेटा
मुकेश की शादी को करीब 26 साल हो चुके थे। परिवार में 22 साल का बेटा और 18 साल की बेटी है। उनका बेटा कनाडा में रहता है। घटना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे। बेटे का शव देखकर मां बेसुध हो गईं।


एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य
रामनगर थाना प्रभारी दीपचन्द ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले में पुलिस ने धारा 174 के तहत इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है।
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