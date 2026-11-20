विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरकरनाल। विकास कॉलोनी में किराये के मकान में रह रहे 20 वर्षीय उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर मिल निवासी कमल का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। युवक के रिश्तेदार सुबह उनसे मिलने पहुंचे थे। काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। मकान मालिक ने कमरे का दरवाजा तोड़ा तो युवक का शव पंखे से बंधे फंदे पर लटका मिला। कमरे में नीचे साइकिल भी पड़ी हुई थी।कमल अकेले किराये के कमरे में रहते थे और करीब चार महीने से दिहाड़ी पर वेल्डिंग का काम कर रहे थे। परिजनों के अनुसार, वे सुबह कमल से मिलने पहुंचे थे। कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी। कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो पुलिस को बुलाया गया।परिजनों ने बताया कि कमल का घर पर भी व्यवहार ठीक नहीं था और वह परिवार को परेशान करता था। परिवार में चार भाई और तीन बहनें हैं। मां का पिछले साल निधन हो गया था। परिजनों को भी यह जानकारी नहीं है कि कमल ने यह कदम क्यों उठाया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, कमल ने कमरे में रखी साइकिल के सहारे फंदा लगाया था।एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्यसूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। जांच अधिकारी जगदेव ने बताया कि ईआरवी के माध्यम से युवक के फंदे पर लटके होने की सूचना मिली थी। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। परिजनों को सूचना दे दी गई है। मामले की जांच की जा रही है।