Karnal News: किशोरी लापता... पीछे जाती दिखी कार, अपहरण की जताई आशंका
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:28 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
करनाल। सेक्टर-14 से 13 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजन ने आसपास के क्षेत्र और रिश्तेदारों के यहां तलाश की लेकिन सुराग नहीं लगा। घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में किशोरी सड़क पर जाती दिखाई दी। इसी दौरान उसके पीछे एक कार भी नजर आई। परिजन ने बेटी के अपहरण की आशंका जताई है।
मां ने बताया कि परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और फिलहाल करनाल में किराये के मकान में रहता है। उनकी दो बेटियां हैं। एक की शादी हो चुकी है जबकि दूसरी 13 साल की है। किशोरी के पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं। बेटी के वापस नहीं लौटने पर परिवार ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।
सेक्टर-13 चौकी प्रभारी जसविंद्र के अनुसार, नाबालिग के लापता होने की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। किशोरी की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही कार के संबंध में भी जांच की जा रही है।
विज्ञापन
निगदू से भी किशोरी लापता
करनाल। निगदू थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी से 22 नवंबर को 17 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजन ने एक पर बहला-फुसलाकर शादी करने के इरादे से ले जाने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर निगदू थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो
विज्ञापन
मां ने बताया कि परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और फिलहाल करनाल में किराये के मकान में रहता है। उनकी दो बेटियां हैं। एक की शादी हो चुकी है जबकि दूसरी 13 साल की है। किशोरी के पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं। बेटी के वापस नहीं लौटने पर परिवार ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।
विज्ञापन
सेक्टर-13 चौकी प्रभारी जसविंद्र के अनुसार, नाबालिग के लापता होने की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। किशोरी की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही कार के संबंध में भी जांच की जा रही है।
विज्ञापन
निगदू से भी किशोरी लापता
करनाल। निगदू थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी से 22 नवंबर को 17 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजन ने एक पर बहला-फुसलाकर शादी करने के इरादे से ले जाने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर निगदू थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो