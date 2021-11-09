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मां ने बताया कि परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और फिलहाल करनाल में किराये के मकान में रहता है। उनकी दो बेटियां हैं। एक की शादी हो चुकी है जबकि दूसरी 13 साल की है। किशोरी के पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं। बेटी के वापस नहीं लौटने पर परिवार ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।सेक्टर-13 चौकी प्रभारी जसविंद्र के अनुसार, नाबालिग के लापता होने की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। किशोरी की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही कार के संबंध में भी जांच की जा रही है।निगदू से भी किशोरी लापताकरनाल। निगदू थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी से 22 नवंबर को 17 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजन ने एक पर बहला-फुसलाकर शादी करने के इरादे से ले जाने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर निगदू थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो