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शनिवार को संस्थान के प्रदर्शनी मैदान में आयोजित समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता में एचएफ क्रॉस श्रेणी में संधीर गांव के रवि शर्मा की गाय ने 57.08 किलो दूध देकर पहला स्थान हासिल किया। मुर्राह श्रेणी में नरवाना के अमित की भैंस ने 26.28 किलो दूध उत्पादन के साथ बाजी मारी।साहीवाल श्रेणी में असंध के गुरविंदर सिंह के पशु ने 20.08 किलो दूध देकर पहला स्थान प्राप्त किया। इन आंकड़ों ने पशुओं की उत्पादन क्षमता और उनके रखरखाव पर पशुपालकों की मेहनत को सामने रखा। रवि ने बताया कि वे अधिक मात्रा में दूध देने वाली गाय को सामान्य चारे के अलावा हाई-प्रोटीन फीड, साइलेज (अचार चारा), बाईपास फैट और मिनरल मिक्सचर आदि भी देते हैं।समापन समारोह की अध्यक्षता एनडीआरआई के निदेशक डॉ. धीर सिंह ने की। आयोजन सचिव डॉ. गोपाल संखला ने तीन दिवसीय मेले की रिपोर्ट प्रस्तुत की। समारोह में हरियाणा गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के महानिदेशक डॉ. प्रेम सिंह, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार सिरसी सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। डॉ. बीएस मीना ने धन्यवाद ज्ञापन किया।प्रतियोगिता के परिणाम-मेले में पशुओं की सुंदरता और नस्ल के आधार पर भी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। मुर्राह श्रेणी की सौंदर्य दुहाई प्रतियोगिता में विरेंदर ने पहला, नरेंद्र सिंह ने दूसरा और संजीव शर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। साहीवाल और गिर श्रेणी में रजबीर सिंह, राजेश कुमार और मनजीत सिंह क्रमशः पहले तीन स्थानों पर रहे। हरियाणा और थारपारकर श्रेणी में अमित कुमार ने पहला, सतीश कुमार ने दूसरा और ज्ञाननाथ ने तीसरा स्थान हासिल किया।-मुर्राह में विजेंदर सिंह पहले, अनिल दूसरे और सुभाष तीसरे स्थान पर रहे। गिर श्रेणी में अनिल चौहान ने पहला और संदीप कुमार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। हरियाणा नस्ल में परदीप, इंद्रजीत और सोमबीर ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। साहीवाल श्रेणी में अनिल चौहान, अंकित और अनिल चौहान विजेता रहे। थारपारकर में विजय पाल, त्रिकांत अहलावत और विनोद चौधरी ने शीर्ष तीन स्थान प्राप्त किए।-प्रतियोगिता में सूखे पशुओं को भी अलग-अलग नस्लों के आधार पर परखा गया। एचएफ क्रॉस श्रेणी में रजबीर सिंह ने तीनों स्थान हासिल किए। नीली रावी श्रेणी में कृष और हैप्पी ने स्थान प्राप्त किए। हरियाणा नस्ल में दीपांशु, ज्ञाननाथ और सुनील कुमार विजेता रहे। थारपारकर में रामभगत, रजबीर सिंह और अनिल चौहान ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाया। गिर श्रेणी में संदीप कुमार, अनिल चौहान और राजेश कुमार विजेता रहे। मुर्राह में अनिल, कुलदीप और इंद्रजीत तथा जर्सी श्रेणी में करमजीत सिंह और चरणजीत सिंह ने पुरस्कार प्राप्त किए।- बकरी सौंदर्य प्रतियोगिता में सोनू ने पहला और दूसरा दोनों स्थान हासिल किए। दूध दांत सौंदर्य मुर्राह प्रतियोगिता में हवा सिंह पहले और साहिल कश्यप दूसरे स्थान पर रहे।महिलाओं ने दुहाई और पनीर बनाने में दिखाई दक्षतामेले की प्रतियोगिताओं में महिलाओं की भागीदारी भी खास रही। महिलाओं की दुहाई प्रतियोगिता में मधु ने पहला, कमलेश ने दूसरा और राजबाला ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पनीर निर्माण प्रतियोगिता में पिंकी रानी पहले, बबीता दूसरे और राजबाला तीसरे स्थान पर रहीं।मेले की प्रमुख उपलब्धियां- एचएफ क्रॉस गाय का सर्वाधिक दर्ज दूध उत्पादन: 57.08 किलोग्राम- मुर्राह भैंस का सर्वाधिक दर्ज दूध उत्पादन: 26.28 किलोग्राम- साहीवाल श्रेणी का सर्वाधिक दर्ज दूध उत्पादन: 20.08 किलोग्राम