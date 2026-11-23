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नई अनाज मंडी में इन दिनों बंदरों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। बंदर स्ट्रीट लाइट के खंभों पर चढ़ जाते हैं और तारों पर उछल-कूद करते हैं। इससे बिजली व्यवस्था प्रभावित होती है। दुकानों और शेड के आसपास रखे धान के कट्टों को भी बंदर नुकसान पहुंचाते हैं।मार्केट कमेटी के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि मंडी में बंदरों की संख्या काफी बढ़ गई है। व्यापारियों को हो रही परेशानी और कमेटी की संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए यह प्रयोग किया गया है।