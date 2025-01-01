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संस्थान के निदेशक धीर सिंह ने बताया कि मेले की थीम ‘लोकल टू ग्लोबल’ रखी गई है। इसमें किसान, पशुपालक, महिला उद्यमी, युवा, वैज्ञानिक, कृषि स्टार्टअप, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और स्वयं सहायता समूह एक मंच पर आएंगे। इसका लक्ष्य वैज्ञानिक अनुसंधान को किसानों की समृद्धि से जोड़ना है। साथ ही, खेत से बाजार तक मजबूत संपर्क स्थापित करना है। मेले में महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिला डेरी उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों को उन्नत बीज किट मिलेंगी। उनके उत्पादों को निर्यात बाजार से जोड़ने के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।आधुनिक तकनीक और तीन दिवसीय कार्यक्रममेले में हरित अमोनिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधान और आधुनिक डेरी प्रबंधन का प्रदर्शन होगा। सुरक्षित कीटनाशक उपयोग और प्राकृतिक खेती की जानकारी भी दी जाएगी। 26 नवंबर को उद्घाटन और पशु प्रतियोगिताएं होंगी। 27 नवंबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए पनीर निर्माण व दूध-दोहन प्रतियोगिताएं होंगी। 28 नवंबर को ‘खेत बचाओ अभियान’ के तहत किसानों को कृषि, बागवानी और प्राकृतिक खेती पर मार्गदर्शन मिलेगा।