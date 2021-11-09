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करनाल। देश में दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब पशुओं की संख्या बढ़ाने के साथ उनकी आनुवंशिक क्षमता सुधारने पर भी जोर दिया जा रहा है। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) क्लोनिंग, ओवम पिक-अप और आईवीएफ जैसी आधुनिक तकनीकों से श्रेष्ठ नस्लों की अगली पीढ़ी तैयार करने में जुटा है। संस्थान करण फ्राइज और करण स्विस जैसी संकर नस्लें विकसित कर चुका है।अब बद्री, गिर और मुर्रा जैसी देशी नस्लों के संरक्षण और बेहतर गुणों को आगे बढ़ाने पर काम हो रहा है। वर्ष 2024-25 में देश का दूध उत्पादन बढ़कर 24.787 करोड़ टन पहुंच गया, जो वर्ष 2014-15 के 14.63 करोड़ टन से करीब 69 प्रतिशत अधिक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है।एक गाय से कई भ्रूण तैयार करने की तकनीकएनडीआरआई के निदेशक डॉ. धीर सिंह के अनुसार, संस्थान में ओपीयू-आईवीएफ तकनीक से श्रेष्ठ मादा पशुओं के अंडाणु निकालकर प्रयोगशाला में निषेचित किए जाते हैं। इसके बाद तैयार भ्रूण दूसरी मादा पशु के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। इससे श्रेष्ठ नस्लों का तेजी से विस्तार संभव है। इसी तकनीक से 11 सितंबर 2026 को बद्री गाय की बछिया पैदा हुई। बद्री गाय का भ्रूण साहीवाल गाय में प्रत्यारोपित किया गया था। यह एनडीआरआई और जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर का संयुक्त अनुसंधान है।क्लोनिंग में भी हासिल की उपलब्धियांसंस्थान ने दुनिया का पहला आईवीएफ भैंस का बच्चा ''''प्रथम'''' और क्लोन भैंस तैयार की। मार्च 2023 में भारत की पहली क्लोन गाय ''''गंगा'''' का जन्म भी यहीं हुआ। अब गंगा के अंडाणुओं से भ्रूण तैयार कर उसकी आनुवंशिक क्षमता आगे बढ़ाने पर काम हो रहा है। इसके साथ पशुओं को लंपी और मुंहखुर जैसी बीमारियों से बचाने तथा उनकी उत्पादकता और स्वास्थ्य सुधारने पर भी अनुसंधान जारी है।