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गुरुपर्व प्रबंधक कमेटी के प्रधान वरिंदर सिंह और महासचिव इंद्रपाल सिंह ने बताया कि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 24 नवंबर को गुरुद्वारा डेरा कारसेवा में सुबह नौ बजे से गुरमति समागम आयोजित किया जाएगा। इसमें श्री दरबार साहिब अमृतसर, गुरुद्वारा पौंटा साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तरावड़ी और करनाल के विभिन्न गुरुद्वारों से रागी, ढाडी व प्रचारक जत्थे पहुंचेंगे। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि भाई बलविंद्र सिंह लाडी, भाई गुरप्रीत सिंह, भाई पलविंद्र सिंह सहित अन्य जत्थे गुरबाणी कीर्तन से संगत को निहाल करेंगे। समागम में गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी भी प्रस्तुति देंगे। दरबार हॉल और रहरासि साहिब के पाठ की सेवा भाई मंजूर सिंह करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अटूट लंगर बरताया जाएगा। विज्ञापन विज्ञापन

गुरुपर्व प्रबंधक कमेटी के प्रधान वरिंदर सिंह और महासचिव इंद्रपाल सिंह ने बताया कि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 24 नवंबर को गुरुद्वारा डेरा कारसेवा में सुबह नौ बजे से गुरमति समागम आयोजित किया जाएगा। इसमें श्री दरबार साहिब अमृतसर, गुरुद्वारा पौंटा साहिब, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तरावड़ी और करनाल के विभिन्न गुरुद्वारों से रागी, ढाडी व प्रचारक जत्थे पहुंचेंगे।उन्होंने बताया कि भाई बलविंद्र सिंह लाडी, भाई गुरप्रीत सिंह, भाई पलविंद्र सिंह सहित अन्य जत्थे गुरबाणी कीर्तन से संगत को निहाल करेंगे। समागम में गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी भी प्रस्तुति देंगे। दरबार हॉल और रहरासि साहिब के पाठ की सेवा भाई मंजूर सिंह करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अटूट लंगर बरताया जाएगा।

करनाल। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मंगलवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए शहर के गुरुद्वारों को विशेष रूप से सजाया गया है। गुरुद्वारों में रोशनी और सजावट की गई है। प्रकाश पर्व पर संगत माथा टेककर गुरु साहिब के प्रति श्रद्धा प्रकट करेगी और कीर्तन दरबार में शामिल होकर गुरु वाणी का श्रवण करेगी।