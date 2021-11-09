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पीड़ित शंकर ने बताया कि वह ई-रिक्शा चलाता है, जबकि उसकी पत्नी अंजू दिहाड़ी मजदूरी करती है। दोनों रोजाना की तरह सुबह 10 बजे घर से काम पर चले गए थे। दोपहर करीब दो बजे अंजू लौटी तो घर का सामान बिखरा हुआ मिला। मेन गेट पर ताला लगा हुआ था, लेकिन आशंका है कि चोर गेट से कूदकर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद उन्होंने घर के कमरों और सामान को खंगाल डाला।शंकर के अनुसार, चोर करीब 20 तोले चांदी और एक तोले सोने के आभूषणों के साथ 10 तोले चांदी के अन्य गहने भी ले गए। इसके अलावा घर में रखे 40 हजार रुपये और पीतल के बर्तन भी चोरी हुए हैं। शंकर ने बताया कि यह रकम उसकी सास ने दी थी, ताकि वह अपने साले के लिए बाइक खरीद सके। परिवार को दोपहर में चोरी का पता चला तो उन्होंने पुलिस को शिकायत दी।पहले भी घर में हो चुकी चोरीशंकर ने बताया कि इससे पहले भी उनके घर में चोरी हुई थी लेकिन उस समय सारा सामान मिल गया था। इस बार चोर घर से कीमती सामान लेकर चले गए। पत्नी अंजू ने वारदात में किसी जानकार का हाथ होने की आशंका जताई है। उसका कहना है कि आरोपी को पता था कि दिन में घर खाली रहता है। परिवार का कहना है कि दोनों मेहनत-मजदूरी कर घर चलाते हैं। ऐसे में चोरी हुए सामान की भरपाई करना उनके लिए मुश्किल होगा। सीआईए के जांच अधिकारी प्रशांत ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों का सुराग लगाया जा सके।