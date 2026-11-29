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किसान नेताओं ने दो दिसंबर को कुरुक्षेत्र स्थित मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का एलान भी किया। किसानों ने साफ किया कि 600 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिलने तक वे चीनी मिलों में गन्ना नहीं डालेंगे। रविवार को किसी किसान ने चीनी मिल में गन्ना नहीं पहुंचाया। विज्ञापन

रविवार को धरने की अध्यक्षता किसान नेता अमरीक सिंह गादली ने की। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ने के भाव में केवल 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो किसानों की लागत और मेहनत के मुकाबले नाकाफी है। जब तक गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल नहीं किया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। विज्ञापन विज्ञापन

गन्ना किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामपाल चहल ने कहा कि किसान अपनी मांग को लेकर एकजुट हैं।

किसान नेताओं ने दो दिसंबर को कुरुक्षेत्र स्थित मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का एलान भी किया। किसानों ने साफ किया कि 600 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिलने तक वे चीनी मिलों में गन्ना नहीं डालेंगे। रविवार को किसी किसान ने चीनी मिल में गन्ना नहीं पहुंचाया।रविवार को धरने की अध्यक्षता किसान नेता अमरीक सिंह गादली ने की। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ने के भाव में केवल 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो किसानों की लागत और मेहनत के मुकाबले नाकाफी है। जब तक गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल नहीं किया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा।गन्ना किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामपाल चहल ने कहा कि किसान अपनी मांग को लेकर एकजुट हैं।

इंद्री। गन्ने का भाव 430 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग करते हुए चीनी मिल के बाहर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना रविवार को दसवें दिन भी जारी रहा। हरियाणा सांझा संघर्ष मोर्चा और गन्ना संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में किसानों ने एलान किया कि सोमवार को प्रदेश की सभी चीनी मिलों के गेट पर मुख्यमंत्री के पुतले फूंके जाएंगे।