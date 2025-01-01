Karnal News: मात्र 15 रुपये की बढ़ोतरी से है नाराजगी 600 के भाव के लिए किसानों का धरना
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:09 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:09 AM IST
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इंद्री। गन्ने के भाव में 15 रुपये की बढ़ोतरी किसानों के गुस्से को शांत नहीं कर पाई है। सरकार ने पेराई सीजन 2026-27 के लिए गन्ने का भाव 415 से बढ़ाकर 430 रुपये प्रति क्विंटल किया है लेकिन किसान इसे नाकाफी बता रहे हैं। इंद्री में किसानों का धरना सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। किसान गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं।
धरने की अध्यक्षता किसान नेता अजीत सिंह भादसों ने की। चौथे दिन किसानों को राजनीतिक समर्थन भी मिला। पूर्व मंत्री एवं इंद्री से कांग्रेस नेता भीमसेन मेहता, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष डॉ. नवजोत कौर कश्यप, हलका कांग्रेस अध्यक्ष सचिन बुधनपुर, पूर्व हलका अध्यक्ष करम सिंह खानपुर और युवा कांग्रेस के हलका अध्यक्ष सुमित मढान धरना स्थल पर पहुंचे।
पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि गन्ने के भाव में केवल 15 रुपये की बढ़ोतरी किसानों के साथ मजाक है। डॉ. नवजोत कौर कश्यप ने कहा कि आज बच्चों की टॉफी भी एक रुपये से कम की नहीं मिलती, जबकि किसानों को प्रति क्विंटल महज 15 रुपये की बढ़ोतरी दी गई है।
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सड़क पर उतरने की चेतावनी
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी किसानों की मांग के साथ खड़ी है। सचिन बुधनपुर और सुमित मढान ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उनका साथ देंगे। फिलहाल किसानों का कहना है कि जब तक गन्ने का उचित भाव नहीं मिलता, उनका संघर्ष जारी रहेगा।
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धरने की अध्यक्षता किसान नेता अजीत सिंह भादसों ने की। चौथे दिन किसानों को राजनीतिक समर्थन भी मिला। पूर्व मंत्री एवं इंद्री से कांग्रेस नेता भीमसेन मेहता, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष डॉ. नवजोत कौर कश्यप, हलका कांग्रेस अध्यक्ष सचिन बुधनपुर, पूर्व हलका अध्यक्ष करम सिंह खानपुर और युवा कांग्रेस के हलका अध्यक्ष सुमित मढान धरना स्थल पर पहुंचे।
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पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि गन्ने के भाव में केवल 15 रुपये की बढ़ोतरी किसानों के साथ मजाक है। डॉ. नवजोत कौर कश्यप ने कहा कि आज बच्चों की टॉफी भी एक रुपये से कम की नहीं मिलती, जबकि किसानों को प्रति क्विंटल महज 15 रुपये की बढ़ोतरी दी गई है।
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सड़क पर उतरने की चेतावनी
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी किसानों की मांग के साथ खड़ी है। सचिन बुधनपुर और सुमित मढान ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उनका साथ देंगे। फिलहाल किसानों का कहना है कि जब तक गन्ने का उचित भाव नहीं मिलता, उनका संघर्ष जारी रहेगा।