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धरने की अध्यक्षता किसान नेता अजीत सिंह भादसों ने की। चौथे दिन किसानों को राजनीतिक समर्थन भी मिला। पूर्व मंत्री एवं इंद्री से कांग्रेस नेता भीमसेन मेहता, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष डॉ. नवजोत कौर कश्यप, हलका कांग्रेस अध्यक्ष सचिन बुधनपुर, पूर्व हलका अध्यक्ष करम सिंह खानपुर और युवा कांग्रेस के हलका अध्यक्ष सुमित मढान धरना स्थल पर पहुंचे।पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि गन्ने के भाव में केवल 15 रुपये की बढ़ोतरी किसानों के साथ मजाक है। डॉ. नवजोत कौर कश्यप ने कहा कि आज बच्चों की टॉफी भी एक रुपये से कम की नहीं मिलती, जबकि किसानों को प्रति क्विंटल महज 15 रुपये की बढ़ोतरी दी गई है।सड़क पर उतरने की चेतावनीकांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी किसानों की मांग के साथ खड़ी है। सचिन बुधनपुर और सुमित मढान ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर उनका साथ देंगे। फिलहाल किसानों का कहना है कि जब तक गन्ने का उचित भाव नहीं मिलता, उनका संघर्ष जारी रहेगा।