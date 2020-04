{"_id":"5ea6b2958ebc3e90972694eb","slug":"atm-open-empty-townspeople-wondering-for-case43","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u090f\u091f\u0940\u090f\u092e \u0939\u0941\u090f \u0916\u093e\u0932\u0940, \u0928\u0915\u0926\u0940 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092d\u091f\u0915\u0947 \u0936\u0939\u0930\u0935\u093e\u0938\u0940","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

एटीएम हुए खाली, नकदी के लिए भटके शहरवासी

करनाल। शहर के कई एटीएम में सोमवार सुबह कैश की कमी के कारण लोग इधर-उधर भटकते रहे। कई एटीएम में तकनीकी खराबी का संदेश प्रदर्शित हो रहा था। नकदी निकालने के लिए एटीएम कार्ड हाथ में लिए लोग एक से दूसरे एटीएम कक्ष में पहुंचे लेकिन निराशा हाथ लगी। वजह यह रही कि शुक्रवार की शाम के बाद एटीएम में कैश नहीं डाला गया। दो दिन में एटीएम खाली हो गए जिस कारण सोमवार को बैंक उपभोक्ताओं को दिक्कत आई। कुंजपुरा रोड पर आइटीआई के सामने भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम नकदी से जवाब दे गया। इसके समीप पंजाब नेशनल बैंक में एटीएम कक्ष के शटर पर ताला लगा हुआ था। सेक्टर नौ तिराहे पर कान्वेंट स्कूल के समीप केनरा बैंक परिसर में एटीएम है। बैंक के मुख्य गेट पर ही ताला लगा हुआ था और एटीएम कक्ष की भी लॉकबंदी पाई गई। सेक्टर नौ मोड़ के समीप एक्सिस बैंक का एटीएम है उसमें भी नकदी नहीं मिली। कुंजपुरा रोड पर ग्राहक केंद्र पर सुबह सात से शाम सात बजे तक नकदी देने का दावा भी फेल हो गया। सुबह साढ़े नौ बजे तक यह केंद्र लॉक था। इलाके के एटीएम के काम नहीं करने के कारण सेक्टर नौ, वसंत विहार, कृष्णा कॉलोनी, कृष्णा कांप्लेक्स, अशोका कालोनी, बागपती, टीकरी कैलाश, आरके पुरम, मंगलपुर व बुढाखेड़ा के बैंक उपभोक्ताओं की चक्रघिनी बनी रही। वसंत विहार गली नंबर पांच निवासी बैंक उपभोक्ता अरविंद शर्मा ने कहा कि इलाके के सभी एटीएम में घूम लिए लेकिन किसी भी कैश नहीं मिला। उन्हें नकदी की जरूरत थी। इस संबंध में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक सुरेंद्र सिंघाल का कहना है कि जिले में करीब 225 व करनाल शहर में करीब 50 एटीएम स्थापित हैं। लगातार दो छुट्टी के बाद एटीएम में कैश की कमी हो जाती है। लोग लगातार कैश निकालते हैं तो एटीएम खाली भी हो जाते हैं। सोमवार सुबह लोगों को एटीएम से कैश की दिक्कत आई होगी लेकिन दिन में यह समस्या नहीं रह सकती। उपायुक्त के आदेश पर एटीएम मोबाइल वैन भी चलाई हुई है। यह वैन केनरा बैंक की है। जिले में जहां भी कोरोना के चलते लोग क्वारंटाइन हैं वहां पर यह वैन भेजी जाती है। शहर के अन्य इलाकों में भी एटीएम मोबाइल वैन जा रही है। --- कर्मबीर लाठर।