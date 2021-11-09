Karnal News: स्वामी तुरीयानन्द ट्रस्ट का वार्षिक महोत्सव 28 व 29 को
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:03 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:03 AM IST
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करनाल। स्वामी तुरीयानन्द ट्रस्ट (रजि.) सहारनपुर की ओर से स्वामी तुरीयानन्द सत्संग सेवाश्रम का वार्षिक महोत्सव एवं विशाल भंडारे का आयाेजन शिव मंदिर, प्रेम नगर में होगा। ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 स्वामी तुरीयानन्द महाराज एवं ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 स्वामी अचालानन्द गिरि महाराज की स्मृति में आयोजन होगा। प्रवीण कुमार ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ 28 नवंबर को सायं 5:30 बजे होगा। 29 नवंबर रविवार को प्रातः 8 बजे हवन किया जाएगा। अंत में भंडारा लगाया जाएगा। संवाद
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