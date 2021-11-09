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कैथल। एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने गांव कसान के पास से पवन निवासी हिसार को डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी गांव कसान बस अड्डे के नजदीक बैग में नशीला पदार्थ लेकर खड़ा था। पुलिस ने नायब तहसीलदार कलायत महेश कुमार की मौजूदगी में तलाशी ली तो बैग से चार किलो 420 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। थाना राजौंद में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता प्रवीण श्योकंद ने बताया कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से नशीले पदार्थ की खरीद और सप्लाई के संबंध में पूछताछ की जाएगी। संवाद