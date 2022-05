{"_id":"62952b68938c125f5f4b0071","slug":"absconding-with-a-bag-full-of-two-lakh-rupees-karnal-news-knl1099454184","type":"story","status":"publish","title_hn":"absconding with a bag full of two lakh rupees","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Updated Tue, 31 May 2022 02:09 AM IST Updated Tue, 31 May 2022 02:09 AM IST

करनाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और अन्य कोर्स की जून 2022 टीईई (टर्म एंड एग्जामिनेशन) परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 22 जुलाई से शुरू होंगी और पांच सितंबर तक चलेंगी। परीक्षाएं दो सत्रों में आयोजित होंगी। प्रत्येक सत्र तीन घंटे का रहेगा। इग्नू की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार परीक्षा का एक सत्र सुबह 10 और दूसरा दोपहर दो बजे शुरू होगा।

जिन विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए जुलाई 2021 में आवेदन किया था, वे इग्नू की वेबसाइट ignou.ac.in से परीक्षा की डेटशीट और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू की ओर से 228 कोर्स संचालित हैं। प्रदेश में 150 के करीब कोर्स में विद्यार्थी दूरवर्ती शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। करनाल स्थित इग्नू के क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन आने वाले 16 जिलों से करीब एक लाख विद्यार्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया हुआ है, जो अब परीक्षा में शामिल होंगे।

जल्द ही भर पाएंगे इग्नू परीक्षा फॉर्म

इग्नू के नोटिस के मुताबिक जिन विद्यार्थियों को जून 2022 परीक्षा में शामिल होना है, वे जल्द परीक्षा फार्म भर सकेंगे, जिसे इग्नू के परीक्षा पोर्टल ignou.ac.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने के लिए यह जरूरी है कि उनके पंजीकरण ठीक हो। परीक्षा फार्म के लिए यह भी जरूरी है कि छात्र ने संबंधित कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि पूरी कर ली हो।

संशोधन के लिए नहीं कर सकते आवेदन

विभिन्न कोर्स में पंजीकृत विद्यार्थी समान समूह (समूह 1 से 6) के कोर्स की स्थिति में परीक्षा की तारीख और परीक्षा सत्र में परिवर्तन के निवेदन इग्नू द्वारा अस्वीकार किए गए हैं। इसके अलावा यदि छात्र का बैकलॉग कोर्स हो या कोर्स अलग-अलग प्रोग्रामों से संबंधित हो तो भी छात्र परीक्षा की तारीख या परीक्षा सत्र में संशोधन के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इन छात्रों को इस सत्र में परीक्षाएं देनी होंगी।

परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया शुरू

जुलाई 2021 में जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, वे विद्यार्थी ही परीक्षा में शामिल होंगे। 16 जिलों के करीब एक लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षाएं कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

- डॉ. धर्मपाल, क्षेत्रीय सहायक निदेशक, इग्नू करनाल