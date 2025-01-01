Karnal News: बिजली के खंभे से टकराया डंपर, तार गिरने से करंट की चपेट में आकर किशोर की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:02 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:02 AM IST
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करनाल/कुंजपुरा। ओवरलोड डंपर की टक्कर से बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हो गया। खंभे से झूलता तार चुंडीपुर निवासी बाइक सवार 15 वर्षीय साहिल पर गिर गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। हादसे के समय साहिल अपने चचेरे भाई के साथ बाजार जा रहा था। सामने से डंपर आने पर दोनों ने सड़क किनारे बाइक रोक ली थी। इसी दौरान डंपर खंभे से टकरा गया और तार साहिल पर गिर गई। हादसे में उसका चचेरा भाई बाल-बाल बच गया।
घटना के बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से साहिल को करनाल के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। परिजनों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।
चुंडीपुर निवासी प्रिंस (18) ने बताया कि वह दोपहर करीब साढ़े तीन बजे चचेरे भाई साहिल के साथ बाजार में पालक लेने जा रहा था। बाइक वह चला रहा था और साहिल पीछे बैठा था। रास्ते में सामने से ओवरलोड डंपर आने के कारण उन्होंने बाइक सड़क किनारे रोक ली। इसी दौरान डंपर बिजली के खंभे से टकरा गया और तार साहिल पर गिर गई।
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कब्जे में लिया डंपर
नागरिक अस्पताल के आरएमओ डॉ. मुनीष ने बताया कि शाम करीब साढ़े चार बजे करंट से झुलसे किशोर को अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। सदर थाना प्रभारी तरसेम ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। डंपर कब्जे में ले लिया है और चालक से पूछताछ की जाएगी।
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घटना के बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से साहिल को करनाल के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। परिजनों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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चुंडीपुर निवासी प्रिंस (18) ने बताया कि वह दोपहर करीब साढ़े तीन बजे चचेरे भाई साहिल के साथ बाजार में पालक लेने जा रहा था। बाइक वह चला रहा था और साहिल पीछे बैठा था। रास्ते में सामने से ओवरलोड डंपर आने के कारण उन्होंने बाइक सड़क किनारे रोक ली। इसी दौरान डंपर बिजली के खंभे से टकरा गया और तार साहिल पर गिर गई।
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कब्जे में लिया डंपर
नागरिक अस्पताल के आरएमओ डॉ. मुनीष ने बताया कि शाम करीब साढ़े चार बजे करंट से झुलसे किशोर को अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। सदर थाना प्रभारी तरसेम ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। डंपर कब्जे में ले लिया है और चालक से पूछताछ की जाएगी।