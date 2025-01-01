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घटना के बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से साहिल को करनाल के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है। परिजनों ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है।चुंडीपुर निवासी प्रिंस (18) ने बताया कि वह दोपहर करीब साढ़े तीन बजे चचेरे भाई साहिल के साथ बाजार में पालक लेने जा रहा था। बाइक वह चला रहा था और साहिल पीछे बैठा था। रास्ते में सामने से ओवरलोड डंपर आने के कारण उन्होंने बाइक सड़क किनारे रोक ली। इसी दौरान डंपर बिजली के खंभे से टकरा गया और तार साहिल पर गिर गई।कब्जे में लिया डंपरनागरिक अस्पताल के आरएमओ डॉ. मुनीष ने बताया कि शाम करीब साढ़े चार बजे करंट से झुलसे किशोर को अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। सदर थाना प्रभारी तरसेम ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। डंपर कब्जे में ले लिया है और चालक से पूछताछ की जाएगी।