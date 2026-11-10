Karnal News: मंडियों में 60,436 मीट्रिक टन धान के उठान का इंतजार, आठ प्रतिशत किसानों को नहीं मिला भुगतान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:32 AM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:32 AM IST
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करनाल। जिले की अनाज मंडियों में धान की आवक भले ही धीमी पड़ने लगी है, लेकिन उठान और भुगतान की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मंडियों में अभी भी 60,436 मीट्रिक टन धान उठान के इंतजार में पड़ा है। वहीं, सरकारी खरीद के बावजूद आठ प्रतिशत किसानों को उनकी फसल का भुगतान नहीं मिल पाया है। इससे किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खरीद एजेंसियों की ओर से उठान की प्रक्रिया जारी है, लेकिन मंडियों में जमा स्टॉक और भुगतान की लंबित प्रक्रिया किसानों की चिंता बढ़ा रही है।
सोमवार को जिले की मंडियों में 633 मीट्रिक टन धान पहुंचा। इसमें से केवल 245 मीट्रिक टन की खरीद हो सकी। दिनभर में 5175 मीट्रिक टन धान का उठान किया गया। अब तक जिले की मंडियों में 6.85 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। इसमें से 5.81 लाख मीट्रिक टन की सरकारी खरीद की गई है। खरीद के मुकाबले 5.20 लाख मीट्रिक टन धान का ही उठान हो पाया है। इस तरह खरीदे गए धान का करीब 60,436 मीट्रिक टन स्टॉक अभी भी मंडियों में मौजूद है।
जल्द होगा भुगतान : डीएफएससी
दूसरी ओर, किसानों के भुगतान की स्थिति भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। अब तक किसानों को 1228 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन करीब आठ प्रतिशत किसान अभी भी अपनी फसल की राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। भुगतान में देरी के कारण किसानों को अगली फसल की तैयारी और घरेलू जरूरतों के लिए आर्थिक दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। किसान रमेश, सोमवीर, अजय, राजबीर आदि ने बताया कि उन्हें गेहूं बिजाई का कार्य करना है, लेकिन भुगतान न होने के कारण पूरा काम बंद पड़ा है। डीएफएससी जनित मित्तल का कहना है कि सरकारी छुट्टी होने के कारण भुगतान में देरी हुई। जल्द ही बाकी किसानों को भुगतान करा दिया जाएगा।
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उठान और भुगतान में तालमेल की जरूरत
आढ़तियों नरेंद्र, नरेश, यशपाल का कहना है कि धान खरीद सीजन अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद मंडियों से स्टॉक हटाने और किसानों के खातों में भुगतान पहुंचाने की चुनौती बनी हुई है। आवक कम होने के बाद भी उठान की गति लंबित स्टॉक को तेजी से खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं दिख रही। वहीं, खरीद पूरी होने के बाद किसानों को समय पर भुगतान मिलना भी जरूरी है। ऐसे में मंडियों से धान का उठान तेज करने के साथ लंबित भुगतान जारी करना प्रशासन और खरीद एजेंसियों के सामने अहम चुनौती है।
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सोमवार को जिले की मंडियों में 633 मीट्रिक टन धान पहुंचा। इसमें से केवल 245 मीट्रिक टन की खरीद हो सकी। दिनभर में 5175 मीट्रिक टन धान का उठान किया गया। अब तक जिले की मंडियों में 6.85 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है। इसमें से 5.81 लाख मीट्रिक टन की सरकारी खरीद की गई है। खरीद के मुकाबले 5.20 लाख मीट्रिक टन धान का ही उठान हो पाया है। इस तरह खरीदे गए धान का करीब 60,436 मीट्रिक टन स्टॉक अभी भी मंडियों में मौजूद है।
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जल्द होगा भुगतान : डीएफएससी
दूसरी ओर, किसानों के भुगतान की स्थिति भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। अब तक किसानों को 1228 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन करीब आठ प्रतिशत किसान अभी भी अपनी फसल की राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। भुगतान में देरी के कारण किसानों को अगली फसल की तैयारी और घरेलू जरूरतों के लिए आर्थिक दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। किसान रमेश, सोमवीर, अजय, राजबीर आदि ने बताया कि उन्हें गेहूं बिजाई का कार्य करना है, लेकिन भुगतान न होने के कारण पूरा काम बंद पड़ा है। डीएफएससी जनित मित्तल का कहना है कि सरकारी छुट्टी होने के कारण भुगतान में देरी हुई। जल्द ही बाकी किसानों को भुगतान करा दिया जाएगा।
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उठान और भुगतान में तालमेल की जरूरत
आढ़तियों नरेंद्र, नरेश, यशपाल का कहना है कि धान खरीद सीजन अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद मंडियों से स्टॉक हटाने और किसानों के खातों में भुगतान पहुंचाने की चुनौती बनी हुई है। आवक कम होने के बाद भी उठान की गति लंबित स्टॉक को तेजी से खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं दिख रही। वहीं, खरीद पूरी होने के बाद किसानों को समय पर भुगतान मिलना भी जरूरी है। ऐसे में मंडियों से धान का उठान तेज करने के साथ लंबित भुगतान जारी करना प्रशासन और खरीद एजेंसियों के सामने अहम चुनौती है।