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अभियान में मंच की ओर से संजय, राहुल, निर्मल सहित कई युवाओं ने भाग लिया। युवाओं ने नालियों से कचरा निकालने के साथ ग्रामीणों को घरों और आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि नालियों में कचरा न डालें और गांव को साफ रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मंच के युवा राहुल ने बताया कि गांव को स्वच्छ बनाना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। युवाओं ने पहल की है लेकिन इसे सफल बनाने के लिए प्रत्येक ग्रामीण की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों से अभियान को अपना अभियान समझकर सहयोग करने की अपील की। अभियान में मंच की ओर से संजय, राहुल, निर्मल सहित कई युवाओं ने भाग लिया। युवाओं ने नालियों से कचरा निकालने के साथ ग्रामीणों को घरों और आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि नालियों में कचरा न डालें और गांव को साफ रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मंच के युवा राहुल ने बताया कि गांव को स्वच्छ बनाना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। युवाओं ने पहल की है लेकिन इसे सफल बनाने के लिए प्रत्येक ग्रामीण की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों से अभियान को अपना अभियान समझकर सहयोग करने की अपील की।

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कसान। गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से कैलरम परिवर्तन मंच के युवाओं ने ग्राम पंचायत और सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर सफाई अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत गांव की नालियों की सफाई की गई, ताकि गंदे पानी की निकासी सुचारू हो सके और लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिले। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि नरेश कुमार ने भी युवाओं के साथ श्रमदान कर सफाई कार्य में सहयोग दिया।