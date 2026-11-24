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आरोप है कि शादी समारोह में हुए विवाद के बाद घर लौट रहे तनिष को गांव के सुनारों वाले चौक के पास पांच नामजद और 2-3 अन्य युवकों ने घेर लिया। हमलावरों ने उसके शरीर पर चाकू से कई वार किए।छोटे भाई लवीश ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन हमलावर उसे भी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। चाकू से लगी गंभीर चोटों के कारण तनिष की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद डायल 112 व ढांड पुलिस मौके पर पहुंच गई।एफएसएल की टीम ने घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में रखवा दिया। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। सभी आरोपी 18 से 22 वर्ष के बताए जा रहे हैं।डीजे पर पैर रखने पर शुरू हुआ था विवाद : ढांड थाना पुलिस को दी शिकायत में मृतक के भाई लवीश ने बताया कि 23 नवंबर को गांव में विशाल की शादी थी। रात करीब 10 बजे वह अपने बड़े भाई तनिष और परिवार के अन्य सदस्यों व रिश्तेदारों के साथ डीजे पर नाच रहा था।इस दौरान तनिष का पैर गांव निवासी नीरज के पैर पर पड़ गया। इस बात पर नीरज, तुषार, एविस, सावन और कृष सहित 2 से 3 अन्य युवकों ने उसके भाई के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। शादी में मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करवाया। इसके बाद दोनों भाई घर के लिए निकल गए।ढांड थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि मृतक तनिष के भाई लविश की शिकायत पर पबनावा निवासी नीरज, तुषार, एविश, सावन, कृष सहित दो-तीन अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक तनिष के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को साैंप दिया गया है।