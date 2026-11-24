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मंगलवार को दी गई शिकायत में सत्यवान ने बताया कि 4 नवंबर को आरोपियों ने रास्ता रोककर उसके बेटे संजय पर हमला कर दिया था। मारपीट में संजय गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। विज्ञापन

उपचार में व्यस्त होने के कारण वह पहले पुलिस को शिकायत नहीं दे सका। डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मंगलवार को दी गई शिकायत में सत्यवान ने बताया कि 4 नवंबर को आरोपियों ने रास्ता रोककर उसके बेटे संजय पर हमला कर दिया था। मारपीट में संजय गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था।उपचार में व्यस्त होने के कारण वह पहले पुलिस को शिकायत नहीं दे सका। डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

कैथल। गांव किच्छाना में रास्ता रोककर युवक को पीटने के आरोप में राजौंद थाना पुलिस ने महिला पुलिस कर्मचारी समेत 15 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने गांव निवासी सत्यवान की शिकायत पर सुरेश, डॉ. राकेश, उसकी पत्नी पुलिस कर्मचारी रीना, रमेश सहित अन्य लोगों को नामजद किया है।