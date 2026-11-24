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हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्रबंधन समिति के प्रधान तेजवीर सिंह ने की। प्राचार्य डाॅ. ऋषिपाल ने बताया कि इस महोत्सव में 32 काॅलेज टीमें प्रतिभागिता कर रही है।टीमों में 917 प्रतिभागी है जो 111 गतिविधियों में भाग ले रहे है। मुख्यातिथि हिम्मत सिंह ने कलाकारों को जीवन में निरंतर परिश्रम,अनुशासन, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया।उन्होंने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति और अमूल्य धरोहर होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के भीतर कोई न कोई विशेष प्रतिभा अवश्य होती है। आवश्यकता केवल उसे पहचानने, निखारने और सही दिशा में आगे बढ़ाने की है।उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे हरियाणवी लोक संस्कृति, लोक परंपरा ओं, रीति-रिवाजों और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इस मौके पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के निदेशक प्रो. विवेक चावला विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की।