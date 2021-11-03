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वहां पहुंचते ही वह अपने साथियों के साथ गाड़ी में आया और युवक पर हमला कर दिया। हमलावरों ने मारपीट के दौरान उसकी वीडियो भी बनाई।वीडियो बनाकर पूछा हथियार कहां है : प्रवेश के अनुसार हमलावरों ने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी और उससे हथियार के बारे में पूछने लगे। मना करने पर उस पर ताबड़तोड़ वार किए गए। सिर में चोट लगने से वह जमीन पर गिर गया। उसने आरोप लगाया कि इस दौरान मौके पर पहुंचे गांव के सरपंच गुरविंद्र ने उसकी जाति पूछने के बाद जातिसूचक शब्द कहे और उसकी दोनों टांगें तोड़ने के लिए कहा।इसके बाद डायल 112 की टीम ने उसे संभाला और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूंडरी पहुंचाया। वहां से जिला अस्पताल कैथल रेफर कर दिया गया।