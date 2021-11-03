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गांव से कुछ दूरी पहले पुलिया के नजदीक पीछे से आए ट्रक ने युवक की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एंबुलेंस की मदद से पानीपत के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।घोघड़ीपुर निवासी विजय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 17 नवंबर को वह अपनी मोटरसाइकिल से गांव लौट रहा था। उसका बड़ा भाई रजत उर्फ गोलू अपनी बाइक पर उससे आगे चल रहा था। शाम करीब छह बजे जब वे गांव से कुछ दूरी पहले पुलिया के पास पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार में आए ट्रक ने विजय को पार करते हुए उसके भाई की बाइक को टक्कर मार दी।विजय के अनुसार, ट्रक चालक ने कुछ दूरी पर वाहन रोका लेकिन मौके पर लोगों की भीड़ जुटती देख वह ट्रक सहित भाग गया। विजय ने ट्रक का नंबर एचआर67बी8186 नोट कर लिया। इसके बाद घायल रजत को एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल पानीपत पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।सूचना मिलने पर मधुबन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के भाई की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी लखबीर ने बताया कि पुलिस ने वीरवार शाम को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।ट्रक पर 20 चालान लंबित, 70 हजार रुपये का जुर्मानाट्रक नंबर एचआर67बी8186 के चालान रिकॉर्ड में 20 चालान लंबित हैं। चालान डिटेल्स के अनुसार, इन चालानों की कुल राशि 70 हजार रुपये है। इनमें गलत नंबर प्लेट के दो चालान 15 हजार और 10 हजार रुपये के हैं। इसके अलावा बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर 6 हजार रुपये, अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने देने पर 5 हजार रुपये और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करने पर 6 हजार रुपये का चालान दर्ज है।रिकॉर्ड में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3 या 4 के उल्लंघन पर 10 हजार रुपये और प्राधिकरण के वैध निर्देश की अवहेलना के दो चालान 2 हजार व 3,500 रुपये के भी चालान दर्ज हैं हैं। चालानों की तारीखें वर्ष 2023 से 2026 के बीच की हैं। अधिकतर चालान शामली, हापुड़-मोदीनगर और दिल्ली के नरेला फ्लाईओवर का स्थान दर्ज है। ये चालान अभी लंबित हैं।