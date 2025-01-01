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कलायत। उपमंडल का मटौर गांव अपने धार्मिक स्थलों, पुरानी परंपराओं और ग्रामीण संस्कृति के कारण क्षेत्र में विशेष पहचान रखता है।गांव के इतिहास को लेकर यहां के बुजुर्गों के पास कई ऐसी यादें और लोककथाएं हैं जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती रही हैं। गांव के बुजुर्ग टेक राम मौण, मास्टर मिनलाल, बलबीर सिंह और मास्टर कुलदीप सिंह, जगमग मौण बताते हैं कि मटौर की पहचान केवल एक कृषि प्रधान गांव के रूप में ही नहीं बल्कि प्राचीन धार्मिक परंपराओं से जुड़े गांव के रूप में भी रही है। संवाद300 साल पहले मटोर आए जाटबुजुर्ग टेकराम मौण के अनुसार मटौर गांव पहले राजपूतों का गांव था। श्रीतीर्थ कसाण के साथ माजरा थेह नामक गांव से मौण गौत्र के जाट मटौर में आए। मौण गौत्र की गांव में 20वीं पीढ़ी है। गांव में 8 पट्टी हैं जिनमें से बाड पट्टी राजपूतों के समय की है। पंजाब के सरहिंद के पास टिवाण गौत्र के 14 गांवों की निकासी भी मटौर से ही मानी जाती है। एसजीपीसी के पूर्व अध्यक्ष गुरचरण सिंह टोहरा गांव में होने वाले कार्यक्रमों में हमेशा शामिल रहते थे। - टेक राम मौण1952 में शुरू हुआ शिक्षा का सफरबुजुर्ग मास्टर मिठिया राम ने बताया की 1952 में रोहतक से आए भीम सिंह व व्यास जी ने पटवार खाना में गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। वर्ष 1953 में तत्कालीन राजस्व मंत्री इंद्र सिंह डूमरखां के प्रयासों ने गांव की हथाई में प्राइमरी स्कूल की शुरूआत हुई। वर्ष 1954 में गांव मटौर, बढसीकरी व कमालपुर ने मिल कर खडालवा में मिल कर मिडिल स्कूल बनाया जिसका लेवल आज बारहवीं तक का है। -मास्टर मिठिया राम मौणसमय के साथ बदला गांव का स्वरूपमास्टर बलबीर सिंह का कहना है कि पहले गांव के सामाजिक जीवन में चौपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती थी। विवाह, सामाजिक कार्यक्रम और सामूहिक कार्य भी आपसी सहयोग से किए जाते थे। समय के साथ गांव में शिक्षा का प्रसार हुआ और नई पीढ़ी ने पारंपरिक खेती के साथ नौकरी, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई। गांव में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और संचार जैसी सुविधाओं के विस्तार ने ग्रामीण जीवन को काफी बदल दिया। -मास्टर बलबीर सिंहतीन तीर्थों से जुड़ी है पहचानमटौर की धार्मिक पहचान इसके आसपास मौजूद मुकुटेश्वरी तीर्थ, श्री कसाण तीर्थ और खटवांगेश्वर तीर्थ से जुड़ी हुई है। ये सभी तीर्थ कुरुक्षेत्र 48 कोस परिधि में आते हैं। जगमग मौण ने बताया कि मुकुटेश्वर तीर्थ को महर्षि मार्कंडेय से जोड़कर देखा जाता है। खटवांगेश्वर मंदिर के संबंध में स्थानीय मान्यता है कि राजा खटवांग ने यहां भगवान शिव की आराधना की थी। श्रीतीर्थ का वर्णन पद्म पुराण व वायु पुराण में भी आता है। गांव की सबसे अलग बात है कि यहां पूरा वर्ष भगवान कृष्ण के नाम पर श्याम की रोटी भंडारे का आयोजन होता है। भंडारे के लिए लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। -जगमग मौणयादों को संजोए हुए हैं बुजुर्गटेक राम मौण, लाल सिंह, मास्टर कुलदीप सिंह, श्रीचंद्र, सूरज मल आदि का कहना है कि गांव की सबसे बड़ी ताकत इसकी पुरानी सामाजिक एकता और भाईचारा रहा है। उनके अनुसार पहले गांव में लोग एक-दूसरे के सुख-दुख में मजबूती से साथ खड़े होते थे। आज जीवनशैली बदली है लेकिन गांव की सामाजिक परंपराओं और आपसी भाईचारे को बनाए रखना जरूरी है। -कुलदीप सिंहविरासत को संरक्षण की जरूरतसरपंच रमेश मौण का कहना है कि मटौर की पहचान केवल वर्तमान विकास से नहीं बल्कि इसकी पुरानी धार्मिक और सामाजिक विरासत से भी जुड़ी है। गांव के प्राचीन स्थलों, मंदिरों, तीर्थों और पुरानी परंपराओं का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी अपने गांव के इतिहास से परिचित हो सके। उन्होंने कहा कि यदि मटौर के प्राचीन धार्मिक स्थलों का व्यवस्थित विकास किया जाए और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो गांव को धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी नई पहचान मिल सकती है। रमेश मौण, सरपंच