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प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। रिसोर्स पर्सन ने बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों, पॉक्सो एक्ट-2012, साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में बताया। इसके अलावा बाल अधिकारों और बाल संरक्षण से जुड़े विषयों पर भी जानकारी दी गई।

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कैथल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सुरक्षित बचपन अभियान के तहत शुक्रवार को जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र के हॉल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पूंडरी, कलायत और सीवन ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों ने भाग लिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कंवल कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता नवनीत कुमार, जय भगवान, साइबर पुलिस कैथल के प्रतिनिधियों और समन्वयक अशोक कुमार ने रिसोर्स पर्सन के रूप में जानकारी दी।