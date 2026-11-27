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यात्रा में श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ भाग लिया। धार्मिक वातावरण के बीच भगवान विष्णु के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए निशान अर्पित किए और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मंदिर के महंत डिंपल शर्मा ने माघ मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना के धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में माघ मास को विशेष पुण्यदायी माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना, दान-पुण्य, जप और धार्मिक अनुष्ठान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। विज्ञापन

उन्होंने श्रद्धालुओं को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने और तुलसी अर्पित करने के महत्व के बारे में भी बताया। महंत ने कहा कि भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। वहीं माता लक्ष्मी की आराधना से घर-परिवार में समृद्धि और खुशहाली आती है। यात्रा में श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और भक्तिभाव के साथ भाग लिया। धार्मिक वातावरण के बीच भगवान विष्णु के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए निशान अर्पित किए और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मंदिर के महंत डिंपल शर्मा ने माघ मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना के धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में माघ मास को विशेष पुण्यदायी माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु की आराधना, दान-पुण्य, जप और धार्मिक अनुष्ठान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।उन्होंने श्रद्धालुओं को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने और तुलसी अर्पित करने के महत्व के बारे में भी बताया। महंत ने कहा कि भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। वहीं माता लक्ष्मी की आराधना से घर-परिवार में समृद्धि और खुशहाली आती है।

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ढांड। जय मां दुर्गा सेवा समिति बेगपुर की ओर से मंदिर परिसर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शालिग्राम भगवान की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर भगवान को तुलसी दल अर्पित कर परिवार और समाज की सुख-समृद्धि व खुशहाली की कामना की गई। पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं की ओर से निशान यात्रा निकाली गई। महंत डिंपल शर्मा ने कहा कि माघ मास में भगवान विष्णु की आराधना से विशेष फल मिलता है।