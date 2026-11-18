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सरपंच रवि ने बताया कि गांव की पंचायती भूमि पर कुछ लोग काफी समय से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में पहले भी पुलिस को शिकायत दी जा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब दोबारा रात के समय जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर कब्जा करने की कोशिश की गई है। सरपंच ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और पंचायती भूमि को अवैध कब्जे से बचाने की मांग की है। इस संबंध में थाना प्रभारी मुकेश रानी ने बताया कि पंचायती जमीन पर कब्जे के प्रयास के लिए पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि संबंधित भूमि कुछ लोगों को खेती करने के लिए ठेके पर दी गई है। ठेके की अवधि 25 नवंबर को समाप्त हो रही है। इसके बाद नियमानुसार भूमि खाली करवाई जाएगी।

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सीवन। गांव भुना में पंचायती भूमि पर कब्जे के प्रयास का मामला सामने आया है। इस संबंध में गांव के सरपंच रवि ने थाना सीवन में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। सरपंच ने आरोप लगाया कि रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने पंचायती जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस दौरान जमीन पर ट्रैक्टर भी चलाया गया।