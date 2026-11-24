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कार्तिक माह के शुरू होने के साथ ही श्री कपिल मुनि मंदिर में इस माह की कथा सुनाने का कार्य भी शुरू हो जाता है। कृष्ण पक्ष की प्रथमा से शुरू होने वाली कथा का समापन इस माह की पूर्णिमा को शाही स्नान के साथ होता है। मंदिर में कार्तिक मास की कथा पुजारी अनिरुद्ध गौतम ने सुनाई। कथाव्यास गौतम ने कहा कि कार्तिक माह में पौराणिक तीर्थ में स्नान करने का विशेष महत्व है क्योंकि इस माह में सभी देवी देवता पौराणिक तीर्थ में वास करते हैं। उन्होंने कहा कि कथा सुनने से भी अधिक तीर्थ में डुबकी लगाने का पुण्य माना जाता है। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा व देव दीपावली को तीर्थ में स्नान करने से गंगासागर जैसा पुण्य मिलता है। उन्होंने कहा कि इस माह में दीप का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है।उन्होंने कहा कि इस पूर्णिमा पर सभी देवता, चारों वेद व भगवान स्वयं जल में निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे माह तक व्रत रखने वाले व आसमान का तारा देखकर भोजन करने वाले श्रद्धालुओं को कपिल तीर्थ में स्नान करने पर न केवल मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि मनोकामना भी पूर्ण होती है।