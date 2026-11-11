Kaithal News: बीच गली में बिजली ट्रांसफार्मर, झुके पोल और लटकते तारों से हादसे का डर

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झुके पोल और लटकते तार भी बने परेशानी

लोगों के अनुसार, श्री रैदास तख्त के पास भी बिजली ट्रांसफार्मर की स्थिति ठीक नहीं है। सजूमा रोड पर जिन बिजली पोलों पर ट्रांसफार्मर रखा गया है, वे काफी झुके हुए हैं। पास में डॉ. भीमराव आंबेडकर पुस्तकालय भवन भी बनाया गया है। ऐसे में लोगों को बिजली लाइन टूटकर गिरने का डर बना रहता है। स्थानीय लोगों ने टूटे और झुके बिजली पोलों को बदलने तथा लटकते तारों को ठीक करवाने की मांग की। विज्ञापन



बिजली निगम के एसडीओ जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। कर्मचारियों की टीम बनाकर जल्द ही गली के बीच लगे ट्रांसफार्मर, टूटे-झुके पोल और लटकते तारों को दुरुस्त करवाया जाएगा। झुके पोल और लटकते तार भी बने परेशानीलोगों के अनुसार, श्री रैदास तख्त के पास भी बिजली ट्रांसफार्मर की स्थिति ठीक नहीं है। सजूमा रोड पर जिन बिजली पोलों पर ट्रांसफार्मर रखा गया है, वे काफी झुके हुए हैं। पास में डॉ. भीमराव आंबेडकर पुस्तकालय भवन भी बनाया गया है। ऐसे में लोगों को बिजली लाइन टूटकर गिरने का डर बना रहता है। स्थानीय लोगों ने टूटे और झुके बिजली पोलों को बदलने तथा लटकते तारों को ठीक करवाने की मांग की।बिजली निगम के एसडीओ जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। कर्मचारियों की टीम बनाकर जल्द ही गली के बीच लगे ट्रांसफार्मर, टूटे-झुके पोल और लटकते तारों को दुरुस्त करवाया जाएगा।

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कलायत। सजूमा रोड स्थित फकीर पीर कॉलोनी में बीच गली में लगा बिजली ट्रांसफार्मर लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। गली पक्की होने के बाद यहां से पैदल राहगीरों और वाहनों का आवागमन बढ़ गया है। ऐसे में बीच रास्ते में लगे ट्रांसफार्मर से हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों ने बिजली निगम से ट्रांसफार्मर को गली के बीच से हटाने और क्षेत्र की बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की है। एनआरआई राजेंद्र राणा, अशोक दहिया, रामा, गोविंद, मिया सिंह, कृष्ण कुमार और विकास ने बिजली निगम के एसडीओ जितेंद्र सिंह से विशेष अभियान चलाकर समस्या का समाधान करवाने की मांग की है।